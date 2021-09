Altra grande puntata di Reazione a Catena, tuttavia la scelta dei campioni ha spiazzato tutti, compreso il padrone di casa Marco Liorni. Ma andiamo con ordine. Nella puntata di mercoledì 8 settembre, c’è stato un cambio della guardia nel quiz estivo di Rai1. Ad aggiudicarsi la puntata, i nuovi campioni i Fraintesi. I neo concorrenti hanno battuto gli avversari all’intesa vicente, raggiungendo il numero record di 18 risposte esatte.

Ma ce n’è una in particolare che ha lasciato tutti di stucco e appunto anche Marco Liorni. Chi ha visto la puntata lo sa: i due nuovi concorrenti devono far indovinare al terzo componente del gruppo la parola quadrante. Per niente facile da definire all’intesa vincente. Ma i ragazzi costruiscono una frase che spiazza tutti: “3+1 sull’orologio”. E il loro compagno indovina all’istante: “Quadrante”. Liorni resta senza parole: “Che costruzione originale, questa è davvero un’intesa vincente”.

Immediati anche i commenti dei fan: “3+1 sull’orologio? Tanta roba”. Poco dopo i Fraintesi riescono a indovinare anche l’ultima parola di Reazione a Catena (era ‘morale’) aggiudicandosi 13.875 euro. A far discutere nelle puntata del giorno prima, le Campanelle, campionesse veterane, che hanno battuto i 3 di 8 all’intesa vincente.





Ma è proprio durante questo gioco che è avvenuto un fatto inaspettato. Gli sfidanti chiedono a Marco Liorni il raddoppio, che consiste nel dare una risposta contenente due termini. Le due concorrenti mettono insieme la definizione corretta: “È il presidente degli Stati Uniti”. Ma la risposta di Andrea spiazza tutti: “Joe Biden (pronunciato come si scrive)”.

Marco Liorni, dopo un attimo di incredulità, lo corregge: “Biden (pronunciato correttamente Baiden). Comunque te la diamo buona lo stesso”. Ma su Twitter piovono commenti: “Biden? Ma come gli è venuto?”. E ancora: “Joe Biden, non si può sentire…”. Alla fine all’ultima parola arrivano le Campanelle, che però non riescono a indovinarla (era ‘spaccato’). Quello che succederà il giorno dopo è oramai storia.