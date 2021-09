“Ora ve lo posso dire”. Marco Liorni, appena saputo l’ha comunicata a tutti: che bella notizia

Splendido annuncio di Marco Liorni, che attraverso il social network Instagram ha reso partecipi i suoi fan di una notizia meravigliosa. Gli utenti quando l’hanno letta sono esplosi di gioia perché non si aspettavano una comunicazione simile. Il bravissimo conduttore televisivo non smette mai di sorprendere e negli anni si è conquistato un importantissimo posto nel cuore degli italiani. Una crescita esponenziale quella del presentatore Rai, che inanella sempre risultati stratosferici.

Intanto, sembrava ormai imminente l’inizio di un’altra trasmissione che ha come conduttore Marco Liorni, ovvero ‘Italia Sì’. Qualcosa è andato non nel modo giusto ed è dunque stato deciso di posticipare il suo avvio. La gente non aspetta altro che il suo ritorno, ma dovrà attendere. A riferire tutto è stato il sito ‘Blastingnews’, che ha comunque appreso l’informazione da ‘CheTvfa’. Dunque, la prima puntata di ‘Italia Sì’ di Marco Liorni non dovrebbe più tenersi il prossimo 25 settembre, bensì sette giorni più tardi.

Ora Marco Liorni, che nella giornata del 20 settembre ha iniziato con qualche minuto di ritardo ‘Reazione a catena’ per lasciare spazio a Flavio Insinna per la cerimonia dell’inaugurazione dell’anno scolastico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riferito di una grande notizia. E riguarda proprio il programma pre-serale in onda su Rai 1 tutti i giorni. Una novità molto importante che avverrà tra qualche giorno per la soddisfazione totale di milioni di telespettatori.





Queste le parole di Marco Liorni: “Sta per iniziare l’ultima settimana di Reazione a catena 2021…Oggi partiamo qualche minuto dopo, giovedì non ci saremo perché ci sarà la diretta di una cerimonia legata a Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo e sabato avremo una puntata doppia. Grazie fin d’adesso per esserci stati, per aver giocato con noi, dallo studio o… da casa. Che estate sarebbe senza Reazione a catena?”. E i suoi follower hanno immediatamente commentato il suo post.

Questi i pareri dei suoi fan dopo l’annuncio di Marco Liorni, che dunque sabato 26 settembre avrà la possibilità di avere due puntate a disposizione: “Grande programma, bravi tutti”, “Bellissimo programma condotto da un professionista”, “Certo, che estate sarebbe senza la tua presenza. Approfittiamo ancora di questa settimana, un abbraccio grande e grazie davvero per la tua immensa simpatia”, “Sei fantastico”.