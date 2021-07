Marco Firpo, dopo le dichiarazioni di Gemma Galgani, il racconto di un’amica. La dama torinese si è lasciata andare ad alcuni ricordi durante l’intervista per il magazine di Uomini e Donne. Protagonista indiscusso Marco Firpo, con il quale la dama ha ammesso di aver trascorso momenti molto piacevoli. Ed è proprio un’amica dell’ex cavaliere a raccontare qualcosa su di lui.

Decide di rompere il silenzio su Facebook, dopo la confessione di Gemma Galgani che in merito a Marco Firpo ha ammesso: “Forse anche per lo scenario marino, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in mente quell’immagine insieme a Marco. Un bel ricordo che resterà sempre con me”.

Un anno non molto facile per l’ex cavaliere che, stando al racconto dell’amica, si è sottoposto a ben tre operazioni a cuore aperto: “Ha subìto tre interventi a cuore aperto, ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti…”.





Ma nella difficoltà, il carattere di Marco Firpo ha giocato un ruolo decisivo: “Tutto ciò avrebbe stroncato un elefante…Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito…”, ha aggiunto ancora l’amica durante il racconto.

E ad oggi Marco Firpo è testimonial del Disability Pride Italia, un ruolo di cui l’ex cavaliere è entusiasta: “Felicissimo di essere stato testimonial ieri al Disability Pride Italia…E’ sempre bello partecipare ad eventi benefici come questo…Ringrazio tutti…”, ha affermato Marco Firpo.