“Non avevamo dubbi”. Marco Bocci, arriva un bella notizia: si è saputo poco fa

Momento molto positivo per Marco Bocci, l’attore reduce dalla fortunata fiction ‘Fino all’ultimo battito’. Un cast importante con Violante Placido e Bianca Guaccero che racconta la storia di Diego medico chirurgo che si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e, quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia.



L’unica speranza di salvezza è un trapianto, ma c’è già una ragazzina in lista, e si trova al bivio. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti. Ieri per Marco Bocci è arrivata la soddisfazione finale che ripaga di duri mesi di lavoro.



Marco Bocci ha infatti vinto la gara degli ascolti. Su Rai1 l'ultima puntata di Fino all'Ultimo Battito ha appassionato 4.613.000 spettatori pari al 22.6% (primo episodio: 4.710.000 – 20.6%, secondo: 4.518.000 – 25%).







