Marco Bellavia è presissimo da Pamela Prati al GF Vip 7. Nell’ultima puntata lo ha anche confermato ad Alfonso Signorini e alla diretta interessata. Che resta più sulle sue ma non disdegna la corte e gli atteggiamenti galanti del conduttore storico di Bim Bum Bam.

La “coppia” ha già un nome per gli utenti di Twitter: i “Belprati”. Nella prima settimana di GF Vip 7 lui si è avvicinato molto alla showgirl sarda che, dopo qualche esitazione, è sembrata lasciarsi andare sempre di più alle sue lusinghe. E in diretta si è scoperto che Marco Bellavia ha una mezza cotta per Pamela Prati da anni.

Marco Bellavia GF Vip 7, “un video intimo”

Già nel 2016, infatti, le aveva scritto su Instagram ma lei non non ha mai letto il messaggio e quindi risposto. “Bella che sei, sei sempre più bella. Ci siamo conosciuti anni fa a Mediaset. Adesso sei il top. Tanti complimenti, volevo dirtelo”, le aveva scritto Marco Bellavia che poi nella Casa si è praticamente lanciato in un vero e proprio corteggiamento.

Tutti sperano di vedere presto un evolversi di questa simpatia, ma nel frattempo il nome di Marco Bellavia è finito in bocca a due esperti di gossip seguitissimi sui social, Deianira Marzano e Amedeo Venza. A loro è arrivato un video in cui il mental coach sarebbe stato sorpreso dalle telecamere del reality in atteggiamenti intimi, “piccanti” e poco equivocabili.

“Dalle storie di Deianira ho saputo che c’è un video di Marco Bellavia che si fa un ‘solitario’ nella Casa, ‘ma tutt’appost’?” ha scritto un utente, riferendosi alla Storia dell’esperta di gossip. E Amedeo Venza, scherzando: “Deianira ti vedrei bene come regista di film a luci rosse”. Nessun altro però parla di questo filmato, per questo il sospetto di molti è che l’episodio sia stato subito censurato per evitare la diffusione della notizia.