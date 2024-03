Uomini e donne, tra dama e cavaliere volano gli stracci. Imbarazzo in studio. Maria De Filippi alla fine è dovuta intervenire per fermare la lite. Protagonista una coppia “scoppiata”. È successo tutto nella puntata di ieri, 1 marzo 2024, dopo il rientro in trasmissione della dama e del cavaliere che avevano deciso di abbandonare lo studio insieme per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

La dama e il cavaliere hanno fatto il loro rientro in trasmissione per spiegare le cause che hanno portato alla fine della loro breve relazione. Ed è successo di tutto. Nella puntata andata in onda ieri i telespettatori hanno visto i due scambiarsi accuse molto dure. Tanto che a un certo punto è dovuta intervenire la padrona di casa per riportare la calma nel dagting show di Canale 5. La situazione rischiava di degenerare.

Uomini e Donne, lite choc in studio tra cavaliere e dama. Deve intervenire Maria

La dama e il cavaliere hanno fatto ingresso separatamente in studio, chiamati uno alla volta da Maria De Filippi. A quel punto non hanno fatto in tempo a sedersi che è scoppiata una lite verbale dai toni molto accesi. Le urla sono volate fino al cielo. Dal loro racconto si è capito che una volta usciti la magia tra dama e cavaliere è finita quasi subito. Per questo in maniera condivisa avevano deciso dopo qualche mese di mettere fine alla loro relazione.

Fin qui tutto bene. Si fa per dire, ovviamente. L’oggetto della polemica è stato invece il modo con cui la separazione è avvenuta. Lei ha detto che avrebbe preferito non dire niente, lasciare che piano piano la gente si dimenticasse di loro. “Al massimo un post”. Lui invece era dell’idea opposta. E infatti ha postato 5 video sul suo profilo Instagram in cui spiegava ai suoi seguaci come era finite le cose.

Loro sono Marcello e Jasna. Apriti cielo. Lei ha accusato Marcello di manie di protagonismo. “Ha fatto un film su Instagram”. E ha ribadito che lei avrebbe preferito tenere un profilo basso. Lui invece riteneva il video un atto dovuto e di rispetto verso le persone che avevano seguito la loro storia. “Tutti mi chiedevano di noi, qualcosa dovevo dire”.

Da lì poi la lite è degenerata sempre di più. Lei ha detto che quando stavano insieme lui di sera si addormentava subito. Marcello invece si è lamentato perché lei la mattina dormiva fino alle 9, mentre lui alle 7 era già sveglio per portarle il caffè.

"Avevi bisogno di visibilità!" Jasna e Marcello si sono lasciati e…

Urla, accuse. Alla fine è intervenuta Maria: “Diciamo che c’erano tutti i presupposti per cui non potevate più stare insieme. Io mi calmerei, che dite?”. Nel frattempo si era intromessa anche Tina a dire la sua. Maria si è rivolta anche a lei: “Tina, basta. Non ci torniamo”. La conduttrice, mentre i due tornavano al suo posto, ha interpellato Mario, cavaliere dell’Over, per uscire dalla “situazione imbarazzante”. Poi piano piano in studio è tornata la calma, Vedremo quanto reggerà. I due infatti sono tornati a sedersi nel parterre.