Sono stati giorni difficili per Mara Venier, infatti mai come stavolta la conduttrice televisiva è stata così tanto spaventata e preoccupata. Sia a livello fisico che psicologico è stata costretta a convivere con un problema decisamente molto serio. Si è infatti sottoposta ad un semplice intervento di routine ai denti per installare un impianto, ma non è andato tutto come previsto e ci sono state grosse complicazioni. Infatti, ha avuto una paresi facciale fortunatamente temporanea. E ora è arrivata la bellissima notizia.

Dopo le problematiche i nipoti le avevano mostrato grande affetto. Lei ha raccontato per filo e per segno ciò che le è successo. In tutti i casi ha continuato ad aggiornare attraverso le sue storie, dove alcuni giorni fa ha condiviso un breve video nel quale si vede una foto che la ritrae con i due nipoti, Giulio e Claudio, rispettivamente figli di Elisabetta e di Paolo. Ora, è arrivata una comunicazione che dà tanta speranza. Il peggio potrebbe essere stato finalmente messo alle spalle per sempre.

Dopo aver combattuto con questa difficoltà e con seri problemi di salute, Mara Venier si è data tanta forza ed è stata sostenuta moltissimo non solo dai nipoti, ma anche dal marito Nicola Carraro, che la ama alla follia. Inoltre, anche tanti altri colleghi le hanno mostrato vicinanza ed è spiccato tra tutti il suo amico Alberto Matano. Con quest’ultimo lei ha anche pubblicato una foto insieme, scrivendo nella didascalia su Instagram: “Grazie Alberto, grazie a tutti voi amici di Instagram, ci vediamo presto”.





Mara Venier è finalmente in buone condizioni fisiche, sta molto meglio ed è anche pronta a tornare al lavoro. Confermata infatti la sua presenza in studio per la puntata del 20 giugno di ‘Domenica In’, che sarà la penultima di questa stagione televisiva. E sono anche stati comunicati alcuni degli ospiti che saranno presenti in trasmissione: Eleonora Abbagnato, Salvatore Esposito e Orietta Berti. Non resta dunque che aspettare qualche giorno prima di rivederla all’opera nel piccolo schermo su Rai 1.

A proposito di Alberto Matano, nei giorni scorsi aveva detto a ‘La Vita in diretta’ rivolgendosi a Mara Venier: “Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti anche a voi. Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta e terribile disavventura. Ma Mara è una roccia, anche Katia Ricciarelli ti vuole salutare”.