Lo abbiamo già raccontato, un’ultima grande puntata di stagione per Domenica In. La zia Mara Venier si è commossa non poco durante tutto il pomeriggio di Rai1. Tra le tante sorprese ricevute dalla conduttrice, anche quella del suo amico Cristiano Malgioglio, che ha presentato il suo brano estivo “Tutti me miran”. Dopo l’esibizione, il paroliere ed ex gieffino ha commentato così: “In questa canzone, c’è tutta la mia vita”.

E ancora: “Quando da ragazzo mi vestivo da donna. Però i miei genitori mi hanno lasciato sempre fare. Com’è nata Ancora? Era finita la mia storia d’amore. Dovevo scrivere una canzone per Mina, non sapevo cosa scrivere. Squilla il telefono e sento la voce del mio che mi chiede ‘Mi ami ancora? Ma ancora, ancora…’. Non lo sentivo da sei mesi, ho buttato giù il telefono e ho scritto Ancora”. Poi per zia Mara è il momento della “sorpresa”.

Cristiano Malgioglio l’annuncia così: “Ho fatto venire ‘Maretta’…”. E in studio entra la “sorellina” di Mara Venier ovvero l’imitatore Vincenzo De Lucia nei panni della conduttrice. Il comico canta “Dolce mara” sulla falsariga del brano di Barbara D’Urso “Dolce amaro”. Un fenomeno. Tra gli ospiti, Don Antonio Mazzi, il sacerdote 91enne veneto, grande amico della conduttrice. Don Mazzi ha presentato il libro “La speranza è una bambina ostinata”.





Mara Venier lo introduce così: “Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per l’ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi”. Mara Venier, poi, va incontro all’amico e si commuove abbracciandolo. Poco prima di iniziare l’intervista, la conduttrice però si allontana dall’ospite: “Scusami un attimo…”.

Mara Venier vede dietro alle telecamere il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che abbraccia sciogliendosi in lacrime. Pochi istanti e la conduttrice riprende il centro studio: “Scusami Don Mazzi, ma oggi è l’ultima puntata…”. Poi la zia ha salutato con orgoglio il suo pubblico, ricordando che quando iniziò la sua avventura alla guida di Domenica In, tre anni fa “non era pensabile” ottenere simili risultati.