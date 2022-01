Attimi di imbarazzo ai Soliti Ignoti. Ospite della puntata, Mara Venier, che ha senza dubbio intrattenuto il pubblico meglio di chiunque altro. Si è trattato, quello del 6 gennaio 2022, di un vero e proprio speciale firmato Rai. Insieme ad Amadeus c’erano dei fuoriclasse come degli attori amatissimi: Francesca Chillemi, Matilde Gioli, Beppe Fiorello, Lino Banfi e Nino Frassica. Ma la protagonista assoluta e la concorrente è stata proprio la zia Mara che ha dovuto indovinare le identità misteriose dei Vip e dei Nip in gioco, ed è riuscita ad accumulare un bel gruzzoletto.

C’è da dire tuttavia che il suo unico errore è stato Banfi, altrimenti sarebbe arrivata al parente misterioso col bottino al completo. Su Twitter tutti sono impazziti per lei ed è stata molto commentata. Tante le gaffe simpatiche di Mara Venier che a un certo punto ha lasciato tutti di stucco con una frase. Doveva indovinare l’identità misteriosa di Matilde Gioli, attrice protagonista di Doc Nelle tue Mani, che tornerà giovedì prossimo su Rai Uno.

A questo punto zia Mara Venier ha chiesto l’indizio della fotona e ha ascoltato cosa aveva da dire la Gioli a proposito della stessa. Nella foto c’era un primo piano dell’attrice con un’espressione buffa e di sollievo. A questo punto l’attrice ha spiegato che si trattava di un’espressione che le è venuta spontanea dopo aver fatto l’attività protagonista dell’identità. Il padrone di casa, conoscendo l’indizio, ha aggiunto qualcosa: “Dopo che togli qualcosa, soprattutto”.





Matilde ha detto un “sì e no”, aggiungendo che non sempre c’è da togliere qualcosa. Amadeus allora: “Però se toglie, fa questa faccia”. La Venier ha iniziato a guardare l’uno e l’altra spaesata dalle loro parole. Queste parole della Gioli l’hanno mandata fuori strada, forse: “Alla fine di un atto”. Imbattibile la reazione di Mara Venier che ha chiesto: “Ma, scusa, di se..o stiamo parlando?”.

francesca chillemi matilde gioli fancam fc i soliti ignoti let me be your woman pic.twitter.com/yOlkrOWLTA January 6, 2022

La Gioli era in leggero imbarazzo, ma vedendo che anche Amadeus è scoppiato a ridere si è lasciata andare anche lei in una risata. La Gioli però è stata al gioco: “Mara Venier, si toglie prima, nel caso. Hai opzioni che non parlano di questo, della cosa che hai detto tu”. Alla fine ciò che si era tolta in quella foto erano le scarpe, dopo essersi arrampicata su una montagna di 4mila metri. Tante risate.