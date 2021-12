Il giorno di Santo Stefano è saltata la puntata di Domenica In. Infatti Mara Venier avrebbe dovuto ospitare i tre tenori de Il Volo come ospiti d’eccezione per ripercorrere la loro sfolgorante carriera nel mondo della musica, fin dalla partecipazione al programma Rai condotto da Antonella Clerici. Poi spazio a Stefano De Martino che avrebbe dovuto presentare il suo nuovo programma in onda su Rai2 dal prossimo 28 dicembre e poi ancora Marco Travaglio per parlare del suo legame con Indro Montanelli.

E invece, nulla di tutto questo. Inizialmente si è detto che la puntata è saltata a causa di un membro positivo dello staff. Gli autori avevano preparato una puntata speciale di Santo Stefano ma la persona risultata positiva al Covid era presente alle prove lo scorso giovedì. Per questioni di sicurezza, visto il contagio e per evitare la nascita di nuovi focolai si è preferito evitare di mettere a rischio la salute dei lavoratori. Mara Venier non era presente alle prove in studio di giovedì, pertanto non ha avuto contatti con la persona che è risultata positiva al tampone.

Ora sulle colonne de Il Messaggero, Mara Venier fa chiarezza. La conduttrice ha spiegato che il regista della trasmissione ha scoperto di essere entrato in contatto con persone positive. Si è messo in isolamento ma il tampone è risultato negativo: “Smentisco che ci sia stato un positivo in studio. Nessun positivo, solo il regista in isolamento”. Insomma il regista non è positivo al Covid ma si è messo in autoisolamento poiché è entrato in contatto con una persona che ha contratto il virus.





Ci si chiede quando Mara Venier tornerà in onda con la sua Domenica In. La conduttrice durante l’intervista al Messaggero spiega che il regista farà un altro tampone nella speranza che dia nuovamente esito negativo. Poi la conduttrice veneziana aggiunge: “Bisogna avere molta pazienza ed essere scrupolosi. In questo periodo va così”. Non solo la puntata, ma a saltare per Mara Venier è stato anche parte del Natale: “La sera del 25 dicembre io avevo invitato mia figlia, mio genero e mio nipote. Era tutto pronto, la tavola preparata, la cena, i regali, non mancava niente. Poi però è arrivata la notizia che mia figlia aveva avuto un contatto con un positivo, ed è saltato tutto. Il 24 sera lo abbiamo passato da soli io e mio marito”.

Per Mara Venier saranno feste senza parenti: “Ho avuto per un po’ il piccolino (il nipote Claudio, 4 anni, figlio del secondogenito Paolo Capponi, ndr), è stato bellissimo. Ma nei prossimi giorni, niente di niente. Saltato il torneo di burraco, saltata la tombola, saltato tutto. Soprattutto noi adulti dobbiamo dare l’esempio, anche sacrificando il tempo con le persone che amiamo. E sì, anche durante le feste”.