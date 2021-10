“Purtroppo è così”. Mara Venier, la decisione Rai su Domenica In: una scelta inevitabile

Novità per quanto riguarda la prossima puntata di ‘Domenica In’, in programma domenica 10 ottobre su Rai 1. La Rai ha dovuto prendere una decisione necessaria per dare spazio anche ad un altro appuntamento importante. Delusione ovviamente nel pubblico di Mara Venier, che però deve per forza di cose accettare questa scelta. Potrà comunque godersi una puntata che si preannuncia interessante, anche se inevitabilmente i telespettatori si aspettavano di poter ammirare altro.

Mara Venier si è ritrovata in una truffa: “Mara Venier ha depositato 250 € e ha provato il sistema da solo. In pochi minuti si è ritrovato con oltre 539,13€ di profitto” si legge nell’immagine che affianca il volto della timoniera di Domenica In a quello di Damiano David dei Måneskin. Durissimo il commento della diretta interessata: “Tutto falso, mai fatto investimenti Bitcoin, mai intervistato Monica Bellucci o Damiano, mai parlato di investimenti. Siete fuori di testa”. Ma veniamo a ‘Domenica In’.

Nella nuova puntata di ‘Domenica In’, Mara Venier si concentrerà sullo speciale di ‘Ballando con le stelle’. Saranno presenti in studio Milly Carlucci, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini. Da remoto si collegherà Selvaggia Lucarelli e ci saranno anche i 13 concorrenti: Al Bano, Morgan, Arisa, Mietta, Alvise Rigo, Valeria Fabrizi, Andrea Iannone, Fabio Galante, Memo Remigi, Federico Lauri, Valerio Albertini, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno. Ma non durerà tantissimo.





Mara Venier dovrà andare in onda in versione ridotta, infatti la trasmissione durerà dalle ore 14 alle ore 14.45. E c’è un motivo calcistico dietro questa decisione, visto che a partire dalle ore 15 sarà trasmessa su Rai 1 la finale valida per il terzo posto della Nations League tra Italia e Belgio, in programma a Torino. Quindi, buonissima notizia per gli appassionati del mondo del pallone, ma un po’ di tristezza per il pubblico della conduttrice, che dovrà attendere domenica 17 ottobre per una puntata intera.

Per Mara Venier la stagione non è iniziata nel migliore dei modi, nella scorsa puntata ha incassato una pesante sconfitta nella gara degli ascolti. Domenica In ha raccolto 2.499.000 spettatori (16.34%) nella prima parte e 2.015.000 spettatori (14.78%%) nella seconda.. Da noi… A ruota libera ha interessato 1.731.000 spettatori (13.11%). Canale 5 – Amici di Maria De Filippi è stato guardato da 2.756.000 spettatori (19.12%)