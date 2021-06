“Fallo per tutti”. Mara Venier, una preghiera particolare dopo i guai con la salute

Mara Venier, il momento privato della conduttrice. Si prende un momento di pace e di riflessione, ma nel cuore porta l’affetto e un pensiero rivolto a tutti. Mara Venier non lascia nulla al caso, e di recente ha ben pensato di recarsi in un luogo di preghiera e di raccoglimento, mostrando ai fan alcune immagini del momento. La conduttrice rivolge un pensiero da Pietrelcina.

Una ricorrenza che dal 2000 viene trasmessa in prima serata su Rai 1 nel mese di giugno di ogni anno a scopi benefici. Si tratta del concerto benefico ‘Una voce per Padre Pio’ ideato da Enzo Palumbo e che questa volta ha accolto anche la presenza di Mara Venier. Un momento di riflessione per la conduttrice, che però non dimentica di rivolgere alcune parole anche ai numerosi fan che la seguono ormai da molti anni.

I mesi estivi daranno modo di mettere a punto la programmazione dei nuovi palinsesti Rai: ma per la conduttrice la situazione sembra rimanere invariata. Infatti, Mara Venier è stata confermata alla guida del timone di un programma indissolubilmente legato al suo nome, Domenica In, ma con una novità che ha già fatto notizia non appena confermata dal direttore di rete.





Infatti la nuova stagione di Domenica In vedrà la conduttrice incontrare non solo Vip ma anche il pubblico. Al momento non si sa ancora in che modo nello specifico, probabilmente ci saranno dei temi da trattare con degli ospiti in studio. Su questo punto Coletta non si è sbilanciato: “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune”.

Ma prima che ripartano appieno gli impegni dell’anno, Mara Venier da Pietrelcina lancia un messaggio importante: “Una preghiera per tutti”. Tutto questo dopo un momento di apprensione conclusasi per il meglio con parole di riconoscenza da parte di Mara: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.