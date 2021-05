Si avvicina la nuova puntata di ‘Domenica In’ di Mara Venier, che andrà in onda il 30 maggio. Come succede ogni domenica, dalle ore 14 comincerà la trasmissione su Rai 1. E ancora una volta la Zia Mara è riuscita a superarsi, invitando ospiti davvero di eccezione. Dei veri e propri colpacci è riuscita a mettere a segno per la gioia dei telespettatori, che potranno assistere a momenti molto suggestivi ed emozionanti. E c’è già chi non vede l’ora che possa arrivare lo start del programma tanto atteso.

A proposito della conduttrice, è stata la madrina del battesimo della figlia di Eleonora Daniele, Carlotta. La collega ha rivelato il regalo della Venier: “Una bellissima catenina con un angioletto, e dietro parole stupende: ‘A Carlotta, il ricordo di zia Mara’, e la data. Mi sono commossa, ma con le lacrime, perché è uguale alla catenina che mi regalarono i me santi, i miei padrini, al mio battesimo”. Tra l’altro le due hanno un rapporto meraviglioso, visto che sono sempre state vicine l’una per l’altra in questi anni.

Innanzitutto Mara Venier parlerà della pandemia da coronavirus, che comunque sta finalmente migliorando anche in Italia. In studio ci saranno il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, la professoressa Maria Rita Gismondo e il giornalista Mauro Mazza. Ma è soprattutto per quanto riguarda i personaggi famosi che la donna ha ottenuto dei sì importanti. Sarà tra l’altro ricordato Little Tony con la presenza della figlia dell’artista, Cristiana Ciacci, e di Mal, Pupo, Rosanna Fratello e Bobby Solo.





In collegamento ci saranno anche Albano Carrisi e Rita Pavone. Per quanto riguarda sempre la musica, è lì che Mara Venier ha piazzato i colpi: vedremo la cantante Anna Tatangelo e soprattutto in collegamento i tre tenori de Il Volo, che si esibiranno sabato prossimo all’Arena di Verona nello show dedicato ad Ennio Morricone. Il pubblico non aspetta altro che mettersi davanti alla televisione e guardare con attenzione questa nuova puntata di ‘Domenica In’, che si preannuncia decisamente interessante.

Recentemente Mara Venier, ma soprattutto il marito Nicola Carraro, sono stati colpiti da un lutto. Se n’è andata l’ex moglie di lui, Adonella Colonna di Paliano. Dall’unione con lei sono nati tre figli di Nicola: Gerò, Ginevra e Giada. Ha condiviso dunque tanti insieme all’ex coniuge, infatti si era unito in matrimonio nel lontano 1963 e la loro unione era durata fino al 1980, anno in cui le loro strade si sono separate.