Mara Venier è reduce da un serio problema di salute, dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico ai denti. Lei si è recata senza preoccupazioni dal dentista, ma l’operazione di routine si è trasformata in poco tempo in un vero e proprio incubo, causandole una momentanea paresi. Ha denunciato tutto nei giorni scorsi e ha fatto intuire che la vicenda non si chiuderà qui, dunque è altamente probabile che il caso possa finire davanti ad un giudice in un’aula di tribunale.

Qualche ora fa vi abbiamo riferito di una bellissima notizia, ovvero quella del ritorno della conduttrice televisiva a ‘Domenica In’ nella giornata del 20 giugno. Si era intuito sin da subito che le cose stessero andando meglio. Ma tutto non è ancora perfetto, infatti poco dopo l’arrivo di questa news la donna ha rotto nuovamente il silenzio intorno alle sue condizioni di salute. Ha deciso di pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram, nelle quali ha spiegato nel dettaglio il suo stato.

Prima dunque di vederla nuovamente all’opera nella sua trasmissione, in onda su Rai 1, ha voluto farsi vedere dai suoi fan, che chiedevano a gran voce lumi sulle sue condizioni. E Mara Venier ha affermato sul noto social network: “Scusate se sono stata assente per un po’, ma sono stati giorni difficili. Volevo dirvi che io domenica però ci sarò lo stesso”. Subito dopo, ha comunque precisato che il suo stato di forma non è certamente eccezionale, ma ha tutta la voglia di tornare a lavorare in televisione.





Mara Venier ha poi voluto aggiungere: “Il problema però non è risolto. Parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperarla presto, ma voglio tornare a Domenica In e finire questa edizione”. La situazione è in netto miglioramento, rispetto a qualche giorno fa quando aveva anche temuto gravi conseguenze, ma la convalescenza sta ugualmente proseguendo. Non è al top, ma è pronta a dare il massimo per cercare di condurre in porto la stagione televisiva.

Dopo aver combattuto con questa difficoltà e con seri problemi di salute, Mara Venier si è data tanta forza ed è stata sostenuta moltissimo non solo dai nipoti, ma anche dal marito Nicola Carraro, che la ama alla follia. Inoltre, anche tanti altri colleghi le hanno mostrato vicinanza ed è spiccato tra tutti il suo amico Alberto Matano. Con quest’ultimo lei ha anche pubblicato una foto insieme, scrivendo su Instagram: “Grazie Alberto”.