Al timone di Domenica In ci sarà sempre lei. Nonostante abbia più volte manifestato l’intenzione di lasciare il programma, alla fine Rai1 continua a puntare su Mara Venier. Il pubblico la ama, il format in questi anni ha funzionato alla pari del suo modo di interpretare la televisione. Mara Venier e Domenica In: il binomio è ormai indissolubile. Lo dimostra non solo il grande affetto della gente. Ma anche la grande fiducia che ripone in lei l’azienda.

In occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai del prossimo autunno, Mara Venier è stata confermata. C’erano pochi dubbi al riguardo e sono stati dissipati immediatamente dal direttore di Rai1 Stefano Coletta. Il programma è reduce da stagioni di grande successo, zia Mara è diventata la regina della domenica ed è pronta una novità per il programma che i telespettatori potranno vedere dalla prossima stagione. Una novità che riguarda l’enorme affetto che lega il pubblico a Mara Venier.

Una novità molto importante che modificherà il contenitore domenicale anche in un people show. Fino ad ora Mara Venier ha incontrato e intervistato i personaggi famosi: nella nuova stagione invece avrà modo di parlare anche con il pubblico. Al momento non si sa ancora in che modo nello specifico, probabilmente ci saranno dei temi da trattare con degli ospiti in studio. Su questo punto Coletta non si è sbilanciato: “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Accanto alle interviste one to one arriveranno anche dei segmenti di people show in cui Mara si confronterà con gente comune”.





Le interviste di Mara Venier ai personaggi famosi piacciono tanto al pubblico di Domenica In, inoltre sono spesso oggetto di incontri divertenti e allegri. Insomma, la domenica con Mara Venier piace davvero tanto. Infatti col tempo si è venuto a creare un rapporto di grande affetto con i telespettatori. Lo testimonia il problema ai denti di cui ha sofferto la stessa Mara Venier nelle settimane passate.

La conduttrice è tornata in tv in lacrime ed è stata inondata di messaggi di sostegno. “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”. “Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me”. “Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.