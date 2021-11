“Non ci sarà”. Mara Venier, la notizia sulla conduttrice adesso è ufficiale

Non è un momento semplice per Mara Venier, la conduttrice è alle prese con ascolti in calo e numeri sottodimensionati rispetto ad un anno fa. La sua Domenica In sta infatti perdendo sistematicamente terreno da Amici di Maria De Filippi, voluta da Pier Silvio Berlusconi per arginare la forza di zia Mara. Una soluzione che sta funzionando. Se lo scorso anno Rai 1 vinceva sistematicamente la gara degli ascolti, con la nuova direzione il successo è diventato un miraggio.



Una situazione che certo non piacerà a Mara Venier che pure ha fatto sapere come quella di questa stagione sarà l’ultima conduzione di Domenica In. “Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In” aveva detto Mara qualche tempo fa. Già lo scorso anno si era vociferato di un addio di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice non aveva fatto mistero che avrebbe voluto lasciare la trasmissione per dedicarsi maggiormente ai suoi affetti più cari.



Poi però Mara Venier era tornata sui suoi passi: “Quando l’ho detto ero convinta…Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara…”. Niente Domenica In quindi, ma neppure niente Zecchino D’Oro che, dopo un anno di stop, tornerà ad appassionare.







Le date dello Zecchino d’Oro 2021 sono il 3, 4 e 5 dicembre. L’appuntamento è come sempre su Rai Uno: ci saranno due pomeriggi ricchi di canzoni e poi la finale con Carlo Conti di domenica. Le ultime notizie arrivate da Tv Blog svelano anche altro: “Mara Venier e Carlo insieme erano piaciuti al pubblico e continuano a piacere, ma non condurranno insieme la 64ª edizione dello Zecchino d’Oro”.



Non sarà solo la mancata presenza di Mara Venier la notizia. Nei primi due pomeriggi ci saranno altri due conduttori: Francesca Fialdini e Paolo Conticini. I due conduttori passeranno poi il testimone a Carlo Conti per la finale dello Zecchino D’Oro del 5 dicembre e andrà in onda subito dopo Domenica In, fino all’orario del telegiornale della sera.