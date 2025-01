“Prede il posto di Mara Venier”. La Rai ha deciso: rivoluzione a Domenica In. Un’indiscrezione appena diffusa scuote il mondo della televisione italiana. Fonti interne a Viale Mazzini avrebbero rivelato il nome del conduttore che prenderà il posto di Mara Venier alla guida dello storico programma domenicale di Rai1. Al momento, la celebre presentatrice non ha ancora commentato la notizia.

Mara Venier lascia ufficialmente Domenica In. Come riporta Fanpage, la sfida che attende il successore non sarà affatto semplice. La conduttrice infatti, dal suo ritorno nel 2018, è riuscita a riportare Domenica In al centro del panorama televisivo italiano. Negli ultimi anni, la conduttrice ha ripetuto più volte che questa sarebbe stata la sua ultima stagione. Così erano circolate varie ipotesi sul possibile sostituto, con voci che spaziavano da conduttori giò famosi a outsider. Tuttavia, la Rai ha sorpreso tutti con una scelta che nessuno si aspettava in questo momento.

Leggi anche: “Sei una str***”. Io Canto Senior, Iva Zanicchi sbrocca malissimo





“Se ne va davvero”. Mara Venier lascia Domenica In: il conduttore che prende il suo posto

Il prescelto è Alberto Matano, attuale conduttore de La Vita in Diretta. L’indiscrezione, riportata sempre da Fanpage, è accompagnata da una motivazione chiara: “Il progetto del neo amministratore delegato Giampaolo Rossi prevederebbe l’arrivo di Alberto Matano alla conduzione. Una successione morbida, vista l’intesa tra Venier e Matano e la familiarità del pubblico con l’ex mezzobusto del Tg1, che guida con successo La Vita in Diretta da diverse stagioni ed è presenza fissa a Ballando con le Stelle da anni”.

Non si tratterebbe comunque di una sostituzione immediata: Mara Venier dovrebbe chiudere la stagione a giugno 2025, per poi dedicarsi maggiormente alla sua vita privata. A influenzare la sua decisione ci sarebbero anche motivazioni personali e familiari. Come ricorda GossipTv, Mara Venier ha più volte espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il marito Nicola Carraro, che recentemente ha affrontato alcuni problemi di salute (ha perso 9 chili a causa di un’ernia al disco e di una malattia polmonare).

A questo punto, l’eventuale impegno di Matano a Domenica In potrebbe scatenare un effetto domino: sarebbe difficile conciliare questa nuova conduzione con quella de La Vita in Diretta. Tuttavia, da quanto emerge, la dirigenza Rai starebbe già lavorando a una soluzione per il contenitore pomeridiano di Rai1, da anni leader di ascolti nella sua fascia oraria.