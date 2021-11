“Ecco dove la vedremo”. Mara Venier, la notizia è ufficiale: pronta ad una nuova avventura dopo Domenica In

Mara Venier, i fan non sanno cosa credere. L’indiscrezione arriva proprio a 71 anni. Pensione? Mai, o meglo, non è ancora arrivato il momento per Mara. La conduttrice non sembra aver alcuna intenzione di uscire di scena e per il futuro le sue idee sembrano essere già abbastanza chiare. La notizia viene diffusa dal settimanale Vero.

Lasciare Domenica In? Forse. Con molta probabilità, infatti, Mara Venier sarebbe prossima a salutare il gettonatissimo programma televisivo per dedicarsi a un altro progetto che metterebbe in campo le qualità attoriali della conduttrice. Avete capito proprio bene, Mara Venier potrebbe essere una della protagoniste della nuova fiction di Rai Uno.

Un sogno che diventa realtà, anzi, che la conduttrice riuscirà a rispolverare alla splendida età di 71 anni, ovvero quello che punta dritto alla recitazione. Un ambito professionale che è sempre appartenuto alla lunga carriera di Mara. Tutti ricorderanno Mara Venier in Il bar dello sport e la fiction La voce del cuore.





Un esordio nel mondo della recitazione che avrebbe poi gettato i presupposti giusti per fare di Mara la diva della televisione italiana. La Venier ha debuttato come conduttrice televisiva alla fine degli anni Ottanta, raggiungendo il successo negli anni Novanta con la conduzione del contenitore di Rai 1 Domenica in, che ha presentato per tredici stagioni.

Da quel momento tutti hanno sempre parlato di Mara come la “Signora della domenica”. E proprio di recente, ovvero il 27 maggio 2021 nel corso della settima edizione del “Premio Anna Magnani” Mara ha ricevuto il “Premio TV” per il successo ottenuto alla conduzione di “Domenica In”.

Ma nonostante un format di grande successo, e una professionalità carismatica come poche, Mara Venier non ha alcuna intenzioni di mettere a tacere quel piccolo ruggito interiore che chiama nuovamente verso un ruolo da attrice. Rumor e niente più. almeno al momento, che andrà incontro a una conferma e che potrebbe davvero lasciare spazio alle dichiarazioni della diretta interessata.