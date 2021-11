Mara Venier, incidente in diretta: piede fasciato, occhiali rotti e ferita alla testa. Le sue condizioni

Incidente in diretta per Mara Venier. Durante Domenica In, durante la pausa pubblicitaria. la conduttrice è scivolata battendo la testa e rompendo gli occhiali da vista. Pierpaolo Petrelli è entrato per il gioco musicale spiegando che la conduttrice aveva avuto un problema, raccontato l’accaduto.

Dopo pochi minuti la conduttrice è rientrata a piedi nudi, tenendo il ghiaccio secco sul piede e sulla fronte. “Guardate qua. Volevo rassicurare mio marito, sto bene. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”, ha spiegato la conduttrice di Domenica In. “Io non mollo, mi devono abbattere”, ha detto Mara Venier al rientro in studio, accolta da un lungo applauso.

Mara Venier, incidente in diretta a Domenica In

Dopo l’incidente Mara Venier ha intervistato Memo Remigi, concorrente di Ballando con le Stelle, tenendo il piede sollevato sullo sgabello e chiedendo dalla regia un paio di occhiali ”perché non ci vedo”. Ma dopo l’intervista a Memo Remigi Mara Venier non è riuscita a proseguire con il programma e ha dovuto chiudere la puntata di Domenica In in anticipo. aveva come ospite Giuseppe Zeno ma non ce l’ha fatta a proseguire.





Lo scorso anno Mara Venier si era rotta il piede sinistro cadendo dalle scale. “Sì andrò in onda o almeno ci provo”, aveva scherzato. “Mi sono fratturata il cuboide. Poi metterò un tutore e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia”, aveva raccontato. Indimenticabile anche l’incidente nel 1995, quando fu travolta da Luca Giurato a Domenica in mentre ballavano e si ruppe i legamenti del ginocchio.

La conduttrice è stata trasportata in ospedale per un controllo medico. “Sono caduta di faccia con gli occhiali – aveva detto Mara Venier – però insomma non me la sento di continuare perché la botta è stata molto forte, anche se sto bene”, dopodiché ha chiuso la diretta in anticipo e lasciato spazio a Francesca Fialdini. In serata Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram ringraziando tutti per la vicinanza e mostrando il vistoso bernoccolo: “Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio… sto bene”.