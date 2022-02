Mara Venier non è solamente una grandissima conduttrice televisiva, ma anche e soprattutto una donna con un cuore enorme. E lo ha dimostrato per l’ennesima volta, se ce ne fosse stato ancora bisogno, in queste ore con un gesto che ha fatto commuovere migliaia di persone. E a c’entrare è il suo amico Lamberto Sposini, che nella giornata di venerdì 18 febbraio ha festeggiato il suo 70esimo compleanno. E Zia Mara ha fatto qualcosa di inaspettato, che ha fatto emozionare veramente tutti i suoi fan.

Mara Venier aveva invece comunicato una notizia triste nell’ultima puntata di ‘Domenica In’. Grande assente della trasmissione di punta del weekend targato Rai 1 è il maestro Stefano Magnanensi. Il leader della band e caro amico di zia Mara, ha subito un grave lutto e quindi non era presente alla diretta. La padrona di casa ha detto a tutti che il musicista aveva appena perso sua madre, motivo per il quale ha dovuto saltare la puntata del 13 febbraio. E lei: “Non c’è il mio adorato Stefano perché purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo”.

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Mara Venier ha voluto annunciare a tutti il suo gesto meraviglioso nei confronti di Lamberto Sposini. E i follower della presentatrice hanno riempito la pagina di commenti entusiastici. Dopo il malore, per il giornalista ci sono stati momenti molto difficili ma tanti colleghi, in primis la conduttrice di ‘Domenica In’, non l’hanno lasciato mai solo. E ora Zia Mara ha fatto qualcosa che probabilmente va oltre ogni aspettativa, visto che avrà rinunciato a qualche impegno.





Dunque, Mara Venier ha postato su Lamberto Sposini, corredando il suo messaggio con una foto di loro due fantastica: “Buon compleanno Lamberto mio, sono 70….Sono in treno e arrivo da te. #lambertosposini #love #happybirthday #70”. E questa sua dedica speciale per il compleanno del giornalista ha fatto breccia nel cuore di tutti. Lei non ha voluto fare gli auguri solamente a distanza e sui social, ma ha tanta voglia di vederlo e quindi ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere la sua casa.

Tra i tanti commenti sotto il post di Mara Venier anche quelli di diversi personaggi famosi, tra cui Giusy Ferreri che ha scritto: “Buon compleanno, tantissimi auguri”. Ma gente comune ha anche aggiunto: “Che bel gesto di amicizia, “Zia Mara, hai un cuore d’oro”, “Tantissimi auguri ad un gran signore”, “Ti ricordo con affetto, auguri”, “Mara, sei veramente una bellissima persona”.