Mara Venier, la gaffe in diretta tv. Appuntamento domenicale imperdibile quello con Domenica In che ha deciso di ospitare gli artisti che da poche ore hanno lasciato il palcoscenico sanremese. Un’esperienza unica quella di Sanremo 2024, tra veterani e nomi emergenti, che hanno dunque deciso di raccontarsi davanti alle telecamere del programma timonato da zia Mara. Le gaffe? Anche quelle hanno arricchito la narrazione.

La gaffe di Mara Venier davanti alle telecamere di Domenica In. Alla zia nazionale tutto è concesso e tutto è perdonato. Mara Venier ha avuto il piacere e l’onore di dare spazio agli artisti che si sono esibiti sul palcoscenico dell’Ariston. Adrenalina che fa ancora fatica ad abbandonare il loro corpo dopo un’esperienza unica come quella vissuta solo pochi giorni fa.

Leggi anche: “Vergogna”. Mara Venier interrompe Domenica In per un annuncio. È bufera





La gaffe di Mara Venier davanti alle telecamere di Domenica In: “Lo ha detto!”

E tra gli artisti ospiti del programma domenicale, anche Stash, frontman dei The Kolors. Il cantante è ormai una vera e propria icona e conquista il pubblico italiano di fan per bravura e carisma. E oltre a raccontarsi come artista, Stash non poteva che creare un focus anche sulla sua splendida famiglia.

Due figlie bellissime, Grace e Imagine, nate dall’amore tra Stash e Giulia Belmonte. Ed è proprio sul rapporto con la fidanzata che Mara Venier è caduta nella trappola della gaffe. Il cantante ha ricevuto da parte della conduttrice un omaggio floreale, peccato solo che Mara Venier si sia fatta scappare di bocca qualche parola di troppo: “Antonio vorrei che questi li portassi a tua moglie Giulia”.

La coppia, nonostante abbia dato alla luce due figlie, non ha ancora pensato a sigillare il proprio amore convolando a nozze. Ma la gaffe di Mara Venier ha svelato anticipatamente questo lieto evento? I fan restano in attesa di comprendere se quella di Mara sia stata o meno una svista o se i due stiano appunto organizzando un matrimonio segreto. E se così fosse, di segreto ormai ci sarebbe ben poco.