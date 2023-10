Mara Venier ha pubblicato e poi rimosso una foto del marito Nicola Carraro seduto su una sedia a rotelle. Pochi secondi sono bastati per far scattare domande sulla sua salute. Domande alle quali Maria Venier non ha risposto, anche se si stanno facendo largo una serie di ipotesi. Recentemente Mara, che quest’anno guiderà la sua ultima edizione di Domenica In, ha parlato di come è nato l’amore con Nicola Carraro e le difficoltà che hanno dovuto affrontare.

Spiegava Mara al Corriere della Sera: “Tutto cominciò una sera. A cena. Era il 19 settembre 2000. Ma quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: “Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui. Quella sera è nato qualcosa”. Poi raccontava: “Edwige Fenech mia ha detto “È l’uomo giusto per te”. Ma alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza”.





Mara Venier, foto del marito Nicola Carraro in carrozzina

Un giorno Mara era arrivata a chiedere un appuntamento alla mamma di Nicola per dirle che il loro era amore e non c’era altro interesse. Amore che poi era esploso come una bomba anche se sono mancati momenti di frizione. A seguito di una particolarmente intensa la conduttrice ha ammesso che avrebbe addirittura pensato che lei e il marito si sarebbero potuti separare.

Eppure tutto è andato bene e da 23 anni sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Proprio per questo lo scatto di Nicola, 81 anni, ha particolarmente allarmato i fan. Come detto Maria non ha parlato apertamente. Eppure, scrive Leggo: “si potrebbe trattare di semplici controlli, ma i fan si sono preoccupati e restano in attesa di nuove informazioni da parte di Mara. Lei, subito dopo aver pubblicato la storia su Instagram, l’ha rimossa”.

Sempre a quanto scrive il quotidiano on line: “Il marito Nicola, poi, ha voluto aggiornare il suo nipotino Iaio (Claudio) di 5 anni sulla sua condizione di salute con una tenera videochiamata, immortalata da Mara Venier”. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuove notizie.