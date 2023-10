Una clamorosa svolta sta per arrivare su Facebook e Instagram, che preso potranno diventare a pagamento. E sono anche state svelate le cifre che serviranno per accedere ai social. Una novità storica, che riguarderà sicuramente le nazioni europee e quindi anche l’Italia. E questa decisione presa dall’azienda Meta si è rivelata necessaria anche perché c’era il rischio di incorrere in sanzioni, a causa delle regole imposte dall’Unione Europea sulla protezione della privacy.

Dobbiamo prepararci a Facebook e Instagram a pagamento, ma non bisogna spaventarsi. Perché ci sono delle indicazioni precise su chi dovrà pagare delle somme di denaro per accedere a questi social network. Alcuni anni fa, come rievocato dal sito Repubblica, Mark Zuckerberg ne aveva parlato al Congresso americano: “Pensiamo ad un abbonamento“. Ma aveva tranquillizzato gli utenti su un fattore ben preciso.

Facebook e Instagram a pagamento: quanto costa

Il fondatore di Facebook e Instagram spiegò che sarebbe diventato a pagamento solo in un caso definito, ovvero per evitare la presenza della pubblicità: “Ma esisterà sempre una versione free di Facebook”. Quindi, è proprio in questa direzione che va questa novità, infatti i due social network potranno essere utilizzati dietro corresponsione di una cifra, nel caso in cui gli utenti non vorranno più imbattersi nelle varie pubblicità.

Se l’utente userà Facebook e Instagram tramite desktop dovrà pagare 10 euro al mese ad account, mentre da cellulare costerà 13 euro mensili. Se si vorranno creare altri profili, occorrerà aggiungere 6 euro ogni volta. Ma per essere precisi al 100%, anche da noi c’è la possibilità di avere già Facebook e Instagram a pagamento. Parliamo della versione premium, che non ha nulla a che fare con questo cambiamento in arrivo preannunciato dal Washington Journal. Chi invece non vorrà pagare, potrà mantenere l’attuale profilo con le inserzioni pubblicitarie.

Pagando 13,99 euro al mese, grazie alla versione premium c’è l’opportunità di avere la cosiddetta spunta di colore blu per avere la conferma sicura del proprio account e scongiurare che qualcuno possa rubarti l’identità social.