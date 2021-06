“Me l’hai rubato!”. Mara Venier gela l’ospite. Poi la fuga dietro le quinte di Domenica In

Mara Venier, tempo di andare in vacanza anche per Domenica In. Ultima puntata di un programma che continua a collezionare un successo dopo l’altro. Merito di una conduzione intramontabile, quella di Mara, e di ospitate sempre interessanti che hanno accompagnato l’intera edizione. E per salutare il pubblico e dare appuntamento a settembre, due momenti imperdibili con gli ospiti in studio.

Si inizia da Don Antonio Mazzi, legato alla conduttrice da un rapporto di stima molto forte: “Quest’anno non ci siamo visti, ma è venuto a trovarmi per l’ultima puntata. Lui è il mio secondo padre, che è stato presente tutta la mia vita”. Lacrime agli occhi e un lungo abbraccio al direttore di Rai1 Stefano Coletta. Mara Venier ha poi espresso qualhe riflessione sull’edizione volta al termine.

“Un’edizione faticosa ma bellissima. Quando sono tornata in Rai non era pensabile di arrivare a questo punto, questa è la terza edizione. Mi sembra di essere stata sempre qua e di non essere andata via. Voglio dire grazie grazie grazie a tutti. Quante ne ho fatte di Domenica In, 13? Questa è stata la più difficile, ve lo dico di cuore! Però, sarò ancora qua a settembre!”.





In studio anche il momento indimenticabile con l’ospite Serena Autieri prossima ad andare in onda sempre su Rai 1 ma di mattina con il programma “Dedicato”: “Dedicato parla di sentimenti, per dire grazie a qualcuno che ci ha aiutato nella vita”. E non potevano mancare le congratulazioni di Mara Venier: “È una bella idea, sarebbe stata bella anche per Domenica In…”.

E poi via libera al siparietto. “È un’idea del direttore Stefano Coletta”, afferma la Autieri, frase che porta Mara Venier a spiazzare tutti: “È un’idea del direttore? Non lo sapevo. Direttore ma l’hai dato alla mattina di Rai1, poteva essere una bella idea per noi”, e rivolgendosi a Serena Autieri, chiosa ironica: “Me l’hai rubato! Se va bene, te lo rubo”. Impossibile trattenere le risate