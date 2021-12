“Salta la puntata”. Domenica In, brutta notizia per Mara Venier: la decisione della Rai

Brutta notizia per Mara Venier, che nella giornata di domenica 26 dicembre avrebbe dovuto condurre una nuova puntata di ‘Domenica In’. Ma purtroppo non sarà così. Infatti, l’appuntamento non andrà in onda a causa di una problematica decisamente seria. Ad anticipare la notizia è stato il sito ‘DavideMaggio.it’, che ha rivelato tutti i dettagli. E la padrona di casa, insieme ovviamente ai vertici della Rai, ha preso una decisione ben precisa per cercare di ridurre al minimo i disagi ai telespettatori.

Nei giorni scorsi Mara Venier ha accettato di partecipare ad un videoclip di un brano musicale di un noto cantante. E nel filmato si è consumato questo bacio davvero meraviglioso. Prima le loro mani si sono accarezzate, poi lui ha poggiato le sue mani sul suo viso e si è materializzato il momento super romantico. In tanti hanno anche posto l’attenzione sulla performance della conduttrice televisiva, che è stata a dir poco perfetta. Il bacio è scattato con il noto cantante inglese, naturalizzato italiano, Shel Shapiro.

Secondo quanto è stato riferito, come servizio nuovo potrà essere visibile esclusivamente l’intervista a Il Volo, che era stata precedentemente registrata, ma Mara Venier non potrà essere fisicamente in studio per la puntata di ‘Domenica In’. La televisione pubblica italiana ha deciso di trasmettere il meglio del programma, quindi saranno visibili altre interviste e altri momenti delle settimane precedenti. Ma andiamo a vedere nei particolari cosa è successo e perché Zia Mara sarà assente nel piccolo schermo.





Una persona che lavora nello staff di ‘Domenica In’ è infatti risultato positivo al coronavirus e non si potrà dare spazio alla trasmissione di Mara Venier. Questo quanto scritto da ‘DavideMaggio.it’: “La prevista diretta di domani (oggi n.d.r.), domenica 26 dicembre, di Domenica In salta. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda”. Quindi, il pubblico che attendeva con trepidazione l’appuntamento domenicale è rimasto deluso.

Già diversi giorni fa Mara Venier aveva fatto sapere: “Stamattina abbiamo avuto degli imprevisti, qualcuno è rimasto positivo e la mia squadra è praticamente decimata. Siamo in tre, io sono qua e vado avanti”. Invece stavolta la situazione è diventata ancora più complicata e quindi per precauzione è stato disposto l’annullamento della puntata del 26 dicembre.