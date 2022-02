“Non possiamo fare altrimenti”. Mara Venier, il marito Nicola conferma le indiscrezioni sulla Zia

Domenica In e Mara Venier: un binomio indissolubile per la televisione italiana. Il grande contenitore della domenica è ormai da anni legato al nome della conduttrice veneziana che ha saputo entrare in punta di piedi nelle case degli italiani e adesso l’appuntamento con “zia Mara” è fisso per milioni di telespettatori. Negli anni ha saputo affrontare e battere dal punto di vista degli ascolti la concorrenza di Mediaset e in particolare di Barbara D’Urso.

Quest’anno il duello è con Maria De Filippi e la scuola di Amici 21: la puntata di domenica 20 febbraio ha totalizzato 2.941.000 (18.30% di share) nella prima parte mentre la seconda ha appassionato 2.514.000 con il 18.10%. In sostanza ha pareggiato Amici di Maria De Filippi che ha registrato 3.117.000 telespettatori, share 20,54%, e Verissimo di Silvia Toffanin con 2.752.000, 19,70%, e nei giri di valzer 2.713.000, 16,92%.

Segnale che il pubblico vuole Mara Venier al timone di Domenica In. Da qualche anno la conduttrice ripete che quello sarà l’ultimo al timone del programma. Spesso Mara Venier parla di un ritiro dalle scene per dedicarsi maggiormente alla famiglia, al marito Nicola Carraro che ha sposato nel 2006 ai figli e ai nipoti. Poi in un modo o nell’altro cambia idea e prosegue la sua storia alla guida di Domenica In.





E anche per l’anno prossimo Mara Venier condurrà Domenica In. Infatti Maurizio Costanzo all’interno della rubrica che cura per il settimanale Nuovo TV ha pubblicato lo sfogo di un telespettatore, triste per il presunto abbandono di zia Mara. Da qui è partito l’appello di Maurizio Costanzo al marito di Mara Venier: “Chiediamo a Nicola Carraro di pazientare ancora un po’: l’Italia intera e la Rai vogliono che resti”. Quindi Nicola Carraro ha postato la pagina della rubrica di Maurizio Costanzo e ha replicato: “E se lo chiede l’Italia intera che Domenica in sia”.

Mara Venier e Nicola Carraro si sono sposati nel 2006. In occasione dell’ultimo anniversario la coppia si è lasciata andare a tenere dediche via social per celebrare una love story ogni giorno più solida. Centouno rose rosse quelle arrivate a Mara Venier da parte del marito. La presentatrice veneta, in versione casalinga con vestaglia e piedi scalzi, si è immortalata mentre va a ad accogliere il fioraio alla porta, per poi correre a ringraziare la sua dolce metà. Mara, poi, ha condiviso una foto su Instagram in cui si mostra in abito da sposa nel giorno del sì: il suo volto è raggiante. “Buon anniversario amore mio. Quindici anni oggi, saranno ventuno a settembre. Chi l’avrebbe mai detto?”, è la didascalia a corredo. A cui presto risponde Nicola: “E oggi sono quindici anni di matrimonio piu 6 di fidanzamento fa 21 siamo maggiorenni”.