“Pierpaolo Pretelli fuori”. Mara Venier, il colpo per Domenica In: “Chi entra nel cast fisso”

L’ultima voce su Mara Venier sta rimbombando ovunque e sembra che possa materializzarsi a breve. Nessuno fino a qualche tempo di aspettava che questo nome potesse diventare così popolare, invece è riuscito a conquistarsi piano piano sempre maggiore visibilità grazie ad un programma Rai di successo e sarebbe ora pronto ad entrare nel cast fisso di ‘Domenica In’. Zia Mara per ora non ha confermato, ma nemmeno smentito, ma la fonte di questa notizia è decisamente attendibile.

Nelle scorse ore invece tempo di festa per Mara Venier, che ha utilizzato il social network Instagram per un evento personale importante. Ha celebrato il suo primo amore: il nipote Giulio. “Buon compleanno amore della mia vita”, le parole di Mara Venier tutte per il nipote Giulio Longari, senza dimenticare una marea cuoricini, gli hashtag #19 #happybirthday. “Nonna ti voglio tanto bene”, ha risposto il festeggiato, che ogni volta che compare sul profilo della regina di ‘Domenica In’ fa il pieno di complimenti.

Secondo quanto è trapelato in queste ore e scritto precisamente dal settimanale ‘Vero’, Mara Venier si sarebbe innamorata professionalmente di uno dei concorrenti dell’attuale edizione di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Lo ha già invitato in alcune occasioni nello studio di ‘Domenica In’, ma adesso sta per fare un ulteriore passo in avanti e si sarebbe ormai convinta di averlo con sé tutte le domeniche pomeriggio. E a rischiare di lasciargli il posto potrebbe essere però Pierpaolo Pretelli.





Pare che Mara Venier sia rimasta colpita profondamente dall’ex rugbista Alvise Rigo, con il quale ha già dato vita degli sketch. Che hanno tra l’altro aperto una polemica clamorosa nelle scorse settimane, quando la conduttrice gli aveva toccato scherzosamente il lato B. C’era chi avesse paragonato quel gesto alla molestia subita dalla giornalista toscana Greta Beccaglia e questa infamante accusa aveva fatto infuriare la stessa presentatrice Rai, che aveva preannunciato una battaglia legale.

Per chi non lo conoscesse bene, Alvise Rigo è un modello e personal trainer della ‘Virgin’. Ha lavorato in passato anche come barman e buttafuori e l’anno scorso è stato ospite del Festival di Sanremo 2020. Come giocatore di rugby è stato tesserato in questi team: Petrarca Rugby, Valsugana, Mogliano Rugby e Lazio Rugby. Ha una bella amicizia con la figlia di Silvio Berlusconi, Eleonora Berlusconi.