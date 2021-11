“È per me?”. Mara Venier non ci crede, la sorpresa arriva quando mancano poche ore alla diretta di Domenica In

Mara Venier e il suo “Domenica In” sono diventati un appuntamento irrinunciabile per milioni di italiani. Come una zia gentile e premurosa, divertente, coinvolgente la conduttrice Rai fa compagnia e regala momenti di spensieratezza. A volte, tuttavia, fa anche preoccupare. Come quando qualche giorno fa è stata protagonista di una brutta caduta in studio durante una pausa pubblicitaria. Contusione alla fronte, distorsione al piede e pure un paio di occhiali andati.

Queste le conseguenze dell’antipatico incidente che ha agitato anche Pierpaolo Pretelli il quale era lì vicino a lei. Fortunatamente nulla di rotto. È stata la stessa Mara Venier a raccontare l’accaduto dal collega Alberto Matano a “La vita in diretta”: “Mi sono molto spaventata. Ho fatto tutti i controlli e non ci sono fratture. Ho solo una contusione nel punto che mi sono fratturata due anni fa. Devo farmi benedire, mi devono abbattere”.

Se inizialmente in tanti si erano preoccupati per le condizioni di Mara Venier dopo la caduta, adesso i telespettatori abituali di Domenica In possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo le parole rassicuranti di zia Mara ecco che proprio dagli studi di registrazione della nuova puntata che va in onda oggi, domenica 28 novembre, arriva una notizia che farà piacere a tutti.





Lo staff di Domenica In ha accolto con grande gioia il ritorno in pista di Mara Venier. Ma la band del programma ha voluto andare oltre. Ecco quindi un simpatico dono, un regalino che la stessa conduttrice ha mostrata divertita nel suo profilo Instagram. Nella foto possiamo vedere la grande famiglia che ogni domenica regala al pubblico una trasmissione divenuta ormai storica e amatissima. Al centro Mara, avvolta dall’affetto di tutti i suoi colleghi di lavoro.

“Grazie a tutti voi !!!! – scrive Mara Venier su Instagram – Il mio studio ……e l’orchestra che mi ha regalato un bel corno 🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶grazie!!!!….🌶🌶🌶🌶🌶😂😂🌶🌶🌶🌶🌶🌶🌶 #domenicain”. Eh già! Con ironia e perché no, un pizzico di scaramanzia, per preservare la salute di Mara il gruppetto ha deciso di regalarle un cornetto portafortuna o scacciasfiga che dir si voglia. A occhio e croce mai regalo fu più azzeccato!