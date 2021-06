Un anno che Mara Venier difficilmente dimenticherà. Tanti gioi e pochi dolori, su tutti il brutto decorso operatorio ai denti che, tra le altre cose, le ho costata la perdita temporanea della sensibilità di una parte della faccia. Un problema non da poco, lenito dall’affetto dei fan che, giorno dopo giorno, le hanno dimostrato affetto con una partecipazione sempre maggiore. Che Mara Venier sia nel cuore degli italiani è ormai cosa nota.



Il merito, della sua calma rassicurante e dei suoi modi mai oltre le righe. Due caratteristiche che le hanno permesso di vincere sistematicamente la gara degli ascolti, inguaiando una conduttrice di lungo corso come Barbara D’Urso. Per combattere lo strapotere di Mara Venier infatti, Pier Silvio Berlusconi in persona ha deciso, per la prossima stagione, un ridimensionamento per Carmelita. Tanti in nomi in ballo tra cui, da ultimo, anche quello di Silvia Toffanin che si occuperebbe della prima parte della domenica di Canale 5. Avversari che non mettono certo timore a quella che, ad oggi, è la signora della domenica italiana.



Ieri intanto Mara Venier ha chiuso la stagione di Domenica In. Ospiti, interviste e numeri da record. Su Rai1, riporta Davide Maggio nel suo sito, Domenica In ha intrattenuto 2.381.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%, nella prima parte, e 2.095.000 spettatori pari ad uno share del 16.7%, nella seconda parte. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.709.000 spettatori pari al 14.8%.







Contro Mara Venier non c’è stato nulla da fare per L’Arca di Noè cu Canale 5 che ha raccolto 2.155.000 spettatori con il 15.2%. Beautiful ha raccolto 1.830.000 spettatori (13.4%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.688.000 spettatori con il 12.9%. L’Isola di Pietro 3 ha appassionato 809.000 spettatori (6.9%). Su Rai2 Dribbling Europei ha convinto 979.000 spettatori pari al 6.9%. Tour de France ha raccolto 976.000 spettatori con il 7.7%. Toureplay ha ottenuto 849.000 spettatori con il 7.5%.



Su Italia1 Lucifer raccoglie 429.000 spettatori, con il 3.2% nel primo episodio, e 433.000 spettatori, con il 3.4%, nel secondo episodio. A seguire Whiskey Cavalier ha convinto 408.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 417.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha interessato 2.121.000 spettatori con il 15%. Grace di Monaco segna 753.000 spettatori e il 5.8%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 675.000 spettatori con il 5.8%. Insomma, per Mara Venier un successo a tutto tondo.