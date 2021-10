“Purtroppo è deciso così”. Mara Venier, scelta obbligata della Rai su Domenica In

Mara Venier non avrà preso molto bene la decisione dei vertici della Rai, anche se è stata effettivamente una scelta inevitabile e necessaria. Le notizie circolate in queste ore hanno trovato conferma e per la sua ‘Domenica In’ del 31 ottobre è prevista una novità, che non farà felici i telespettatori, i quali speravano decisamente in un’altra mossa. Ma Zia Mara dovrà obbligatoriamente incassare questa variazione e proseguire comunque con il suo preziosissimo lavoro.

Parlando proprio di ‘Domenica In’, la settimana scorsa è stata la scelta di 2.712.000 spettatori (17.1%) nella prima parte e di 2.308.000 spettatori (16.3%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera segna il 13% con 1.898.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.298.000 spettatori con il 13.8%, Amici di Maria De Filippi 2.964.000 (19.9%), Verissimo 2.450.000 (17.8%) e Verissimo – Giri di Valzer registra il 14.6% con 2.199.000 spettatori. Quindi, ha perso il confronto con Canale 5.

Nell’appuntamento con ‘Domenica In’, Mara Venier concederà uno spazio importante a Milly Carlucci con il suo ‘Ballando con le stelle’ e tra gli ospiti ci saranno: Alessandra Mussolini, Roberto Alessi, Ivan Zazzaroni, Memo Remigi e Fabio Galante. Attesa anche per l’ospitata di Alba Parietti, impegnata col programma ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti. Poi la conduttrice discuterà anche con Gabriele Muccino e Ferzan Ozpetek. Ma c’è comunque un cambiamento che non è stato gradito da tutti.





La puntata con Mara Venier durerà dalle ore 14 alle 16.15, quindi sarà in formato ridotto. E c’è un motivo preciso: successivamente si dovrà lasciare spazio allo speciale del Tg1, che seguirà le importanti vicende del G20, che si svolge proprio in Italia nella capitale Roma. Quindi, si seguirà l’incontro con le potenze del mondo, con il presidente del Consiglio Mario Draghi in prima fila a dirigere i lavori. Per ritornare alla normalità occorrerà attendere la prima domenica di novembre.

Qualche settimana fa Bianca Guaccero si è emozionata a ‘Detto Fatto’ proprio per Mara Venier. Jonathan Kashanian si è reso protagonista nuovamente della sua classifica. E si è parlato in particolare dei nonni. Sono state nominate Ornella Vanoni, Mara Maionchi e Mara Venier e quando sono state mostrate alcune affermazioni della conduttrice di ‘Domenica In’, Bianca Guaccero si è sciolta: “Scusate, mi sono commossa”.