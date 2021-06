Mara Venier inarrestabile. Dopo il problema ai denti per cui è stata anche operata il ritorno a Domenica In, dove non ha trattenuto le lacrime, ma non solo. Presto il programma domenicale di Rai1 che la ‘zia’ ha riportato ai vecchi albori chiuderà i battenti (ultimo appuntamento il prossimo 27 giugno) ma per la gioia di tutto il suo pubblico e a differenza di quanto si vociferava nei mesi scorsi, Mara Venier tornerà su quel palco anche nella prossima edizione.

Il 19 settembre 2021 ricomincia la sua Domenica In, che avrà una veste nuova. Sarà cioè arricchita da numerose novità che caratterizzeranno sempre più l’identità della trasmissione costruita attorno alla sua padrona di casa. Per esempio con al centro dello studio le interviste ‘one to one’.

Mara Venier inarrestabile: sarà lei la conduttrice di Una voce per Padre Pio



Nella terza edizione della Domenica In targata Mara Venier ci saranno giochi, spettacoli e rubriche di varia natura all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento con un’attenzione particolare al territorio senza escludere puntate speciali per le quali gli autori stanno preparando grandi sorprese. Ma prima di andare in vacanza la ‘zia’ farà un altro regalo ai suoi amati telespettatori.







Non solo, come detto, porterà a termine la stagione di Domenica In, chiudendo come da accordi domenica 27 giugno ma sarà anche la conduttrice di Una voce per Padre Pio, spettacolo musicale a scopo benefico che è ormai una tradizione dei palinsesti estivi Rai. Creato da Enzo Palumbo, ha lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Una voce per Padre Pio Onlus che aiuta nazioni del Terzo mondo.





Andrà in onda su Rai1 domenica 4 luglio 2021 in prima serata e il concerto torna a essere trasmesso dalla piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina, il paesino in provincia di Benevento che ha dato i natali a Padre Pio. “Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. L’amore vince sempre”, ha rivelato Mara Venier a Oggi. E ancora: “Finalmente ho detto sì. Erano anni che me lo proponevano, ma per un motivo o un altro non riuscivo mai a esserci”.