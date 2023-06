Momento delicato, forse il più difficile degli ultimi anni, per Mara Venier. Le sue affermazioni nei primi minuti di Domenica In, fatte nella giornata del 4 giugno, hanno aperto un dibattito praticamente nazionale. In tanti hanno condannato duramente le sue parole, relative al dramma di Giulia Tramontano, la giovane di 29 anni ammazzata al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello, nel comune di Senago (Milano).

Inizialmente si era pensato ad una scomparsa volontaria della ragazza, che aveva scoperto la vita parallela del partner 30enne, il quale intratteneva anche un’altra storia amorosa con una 23enne inglese. Invece poi ha confessato il delitto ed è attualmente in carcere. Mara Venier ha voluto toccare l’argomento durante Domenica In, ma si è lasciata sfuggire una frase che non è piaciuta a tutti. Nonostante le sue scuse, i vertici della Rai sarebbero furiosi e c’è già chi è intervenuto in modo ufficiale.

Leggi anche: “Alla mamma di Alessandro Impagnatiello…”. Mara Venier, polemica dopo le parole a Domenica In





Mara Venier e le polemiche a Domenica In: intervengono i vertici Rai

Entrando nello specifico dell’accaduto, per chi non avesse seguito il programma, Mara Venier ha debuttato soffermandosi sulla tragica morte di Giulia e ha ricordato alcune parole della mamma dell’assassino, la quale ha definito un mostro suo figlio. All’inizio della puntata di Domenica In la padrona di casa ha ribadito il concetto, dicendo: “Sì signora, suo figlio è un mostro“. E questa sua maniera di intervenire in diretta ha lasciato molti telespettatori interdetti, dato che anche quella donna sta soffrendo moltissimo.

Il modo di lavorare di Mara Venier non è stato gradito da tutti e uno dei più critici è stato senza ombra di dubbio Riccardo Laganà, ovvero uno dei consiglieri di amministrazione della Rai, il quale ha scritto su Twitter: “Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti. Se i nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del servizio pubblico possono partire qui”.

Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti.



Se i nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del Servizio Pubblico possono partire qui. pic.twitter.com/IZnF0M05J0 — Riccardo Laganà (@lagana_riccardo) June 5, 2023

Non sappiamo se avrà ricevuto qualche telefonata dall’alto per essere rimproverata, ma sicuramente Mara Venier si era subito resa conto che le sue dichiarazioni avrebbero creato un caso. Ed è successo proprio questo.