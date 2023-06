Polemica su Maria Venier dopo le parole su Giulia Tramontano a Domenica In. Durante l’ultima puntata del programma di Rai 1, la zia si è rivolta direttamente alla madre di Alessandro Impagnatiello, l’uomo che ha ucciso la 29enne incinta di sette mesi. La padrona di casa di Domenica, In ad inizio trasmissione, ha guardato in camera e ha detto alla madre del killer di Senago: “Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice ‘perdonatemi perché mio figlio è un mostro’. Sì signora, suo figlio è un mostro”.

Parole che chiaramente hanno creato un polverone di polemiche sui social (come sempre accade in questi casi). Chiaramente il messaggio della zia era un pensiero indiretto a Giulia e al piccolo Thiago: una forte condanna del gesto, niente di più. La conduttrice Rai ha infatti voluto citare la famosa intervista della donna rilasciata a La Vita in Diretta. La critica chiaramente è stata la solita: “Avrebbe potuto evitare”, commentano in molti sui social. Ma perché?





Polemica su Maria Venier dopo le parole su Giulia Tramontano

Le tante critiche sono infatti state mosse sulla scelta delle parole, non sul messaggio. Tanti utenti allora hanno voluto esprimere tutta la propria contrarietà con commenti del tipo: “Giusto le parole che voleva sentire”, o “Madonna mia che sensibilità”. Uno addirittura scrive: “Ma è impazzita?”.

“Poteva risparmiarselo questo commento”, scrive un utente su Twitter. Il colpo di scena arriva poco dopo, ovvero quando la zia si rende conto che forse le sue parole sarebbero potute essere mal interpretate. Così, poco prima della fine della trasmissione, Mara Venier guarda di nuovo in camera e dice: “Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro”.

E ancora: “Signora, se ho sbagliato, chiedo scusa, io sono vicina alla famiglia di Giulia Tramontano e alla famiglia Impagnatiello. Ripeto, se ho sbagliato chiedo scusa”. D’altro canto, se in molti l’anno criticata, altrettanti si chiedono se davvero fossero necessarie delle scuse. In effetti a definire un “mostro” Alessandro Impagnatiello era stata appunto la madre durante la famosa intervista. La donna si era disperata e aveva descritto il figlio proprio con quella parola.

