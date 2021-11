“Le mie condizioni…”. Mara Venier, silenzio rotto dopo la brutta caduta a Domenica In

Quasi una settimana fa Mara Venier ha fatto spaventare tutti gli italiani, a causa di una brutta caduta in studio durante una pausa pubblicitaria di ‘Domenica In’. La conduttrice ha riportato una contusione alla fronte e un trauma distorsivo al suo piede, oltre ad aver rotto i suoi occhiali. Grande paura anche per Pierpaolo Pretelli, che si trovava con lei e che ha dovuto affrontare in diretta quei momenti inaspettati. E adesso lei è tornata a parlare, facendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Lunedì scorso Mara Venier aveva parlato a ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano: “Mi sono molto spaventata. Ho fatto tutti i controlli e non ci sono fratture. Ho solo una contusione nel punto che mi sono fratturata due anni fa. Devo farmi benedire, mi devono abbattere”. E non sono mancati nemmeno i ringraziamenti in diretta al conduttore de ‘La Vita in diretta’, che si è recato nell’abitazione della donna subito dopo aver saputo della sua caduta. Un gesto da vero amico, che lei ha apprezzato nella maniera più assoluta.

Nonostante avesse tranquillizzato tutti alcuni giorni fa, Mara Venier non aveva più fornito ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Ma adesso ha nuovamente rotto il silenzio e lo ha fatto con un post, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. E ha anche postato un video nel quale si è soffermata su una tematica molto importante. E il suo pubblico ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sì, perché le notizie date da Zia Mara sono positive e fanno davvero tranquillizzare tutti.





Sul noto social network Mara Venier ha quindi scritto: “Amici di Instagram mi sono ripresa…già sul set dello spot Telethon Italia. Ci vediamo il 12 dicembre su Rai 1 in prima serata”. Ma sarà anche protagonista il 28 novembre con ‘Domenica In’. Dunque, si è messa già alle spalle le problematiche di salute ed è apparsa molto in forma. Sono bastati 18 secondi di filmato per far sorridere tutti i fan della presentatrice della tv pubblica italiana. E sono arrivati anche centinaia di messaggi social.

Questi i principali commenti dei seguaci di Mara Venier: “Sei tornata ancora più bella zietta, però attenta a non scivolare più”, “Mara sei il top”, “Sei sempre in forma”, “Che bello, sono felicissima per te”. E altri ancora: “Sono molto contento per te, ti auguro tutto il bene di questo mondo, un abbraccio forte”, “Sembri una ragazzina”. Fortunatamente il peggio è ormai passato.