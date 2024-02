Il Festival di Sanremo è terminato sabato 10 febbraio, ma a distanza di giorni se ne parla ancora molto. Al centro del dibattito non ci sono solo le canzoni, ma anche il caso esploso a Domenica In, dopo la lettura da parte di Maria Venier di un comunicato dell’amministratore delegato della Rai a favore di Israele. Un gesto che ha attirato sulla presentatrice molte critiche. Tra le varie voci c’è anche chi nel mondo dei vip si è pronunciato in difesa della Zia Mara. È il caso di Rita Dalla Chiesa.

Zia Mara nella bufera, interviene Rita dalla Chiesa su X. Ecco cosa ha scritto l’ex conduttrice di Forum sulla piattaforma social: “Conosco Mara Venier da una vita. So come la pensa. E immagino come si senta in questi giorni esposta a ogni tipo di attacco mediatico. Andateci piano con le parole, le vignette e le insinuazioni. Possono fare malissimo. O questo serve a scaricare qualche coscienza?”.

Caos a Domenica In, interviene Rita Dalla Chiesa: “Io sto con Mara”

Mara Venier al centro delle polemiche. Molte persone non hanno apprezzato il fatto che Zia Mara abbia dato lettura del comunicato dell’amministratore delegato Rai. Oltre a ciò, alla presentatrice viene contestato il fatto di aver interrotto l’intervento di Dargen D’Amico sui migranti. Una censura? Dopo qualche giorno di silenzio, la presentatrice ha chiarito la sua posizione in una intervista al corriere della Sera.

“Sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Giusto ricordare sia il 7 ottobre sia le vittime di Gaza”, ha detto Mara. E poi: “Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti. L’ho fatto molte volte. Ora ho invitato Dargen D’Amico in trasmissione domenica prossima, spero che venga”.

Rita Dalla Chiesa ha difeso Mara Venier. Ma non è stata l’unica. In queste ore alla presentatrice Rai è arrivata anche la solidarietà di un autor di Domenica In Marco Luci che ha definito “ingiuste, vergognose e inaccettabili le accuse di censura” e aggiunto che “evidentemente c’è chi sfrutta certe situazioni solo per alzare polveroni mediatici a proprio fine”.

Non è dstato a meno Pino Strabioli, presente nella puntata di cui si è discusso a lungo: “Ero lì e Mara non ha assolutamente censurato nessuno, sfido chiunque a tenere una maratona di sei ore con 30 cantanti e 15 opinionisti, ho letto e ricevuto commenti inaccettabili”.