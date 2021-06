Mara Venier sta vivendo un incubo a causa di un intervento chirurgico che pareva semplicemente di routine. Si è sottoposta ad un’operazione ai denti per inserire un impianto, ma qualcosa è andato storto e la situazione si è improvvisamente complicata. Tutto è iniziato il 31 maggio, quando Mara Venier si è recata da un dentista per un impianto. “Doveva essere una cosa veloce. È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”, racconta in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La conduttrice di Domenica In ha spiegato sui social il suo calvario: “Sono stata operata due volte ai denti, volevo dirvelo. Ho fatto un lungo intervento da un dentista qui a Roma e nei giorni successivi non è andato niente bene. Io non so quanto tempo ci vorrà ma io voglio essere qua e voglio superare questo trauma psicologico che ho subito. Voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca, gola, labbra, mento. Speriamo di evitare un’altra operazione”.

Dimessa dall’ospedale, dove è stata ricoverata per la rimozione dell’impianto dentale, Mara Venier ha raccontato la sua storia sulle pagine del Corriere della Sera. Alla giornalista del Corriere, Mara Venier ha annunciato uno stop, non sarà alla conduzione della prossima puntata di Domenica In: “Assolutamente no. Proprio non ce la faccio. Voglio pensare a curarmi”. Nel frattempo amici e colleghi di Mara Venier stanno manifestando la loro vicinanza alla conduttrice.





Alberto Matano, che ha uno splendido rapporto con Mara Venier, non ha non potuto che salutarla durante la sua diretta su Rai 1. Si è rivolto verso le telecamere e ha affermato: “Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti anche a voi. Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta e terribile disavventura”.

Nelle ultime ore Mara Venier non ha più pubblicato post su instagram dopo quello di qualche giorno fa con il quale ha raccontato per filo e per segno ciò che le è successo. In tutti i casi ha continuato ad aggiornare attraverso le sue storie, dove alcune ore fa ha condiviso un breve video nel quale si vede una foto che la ritrae con i due nipoti, Giulio e Claudio, rispettivamente figli di Elisabetta e di Paolo.