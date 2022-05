“Di nuovo insieme”. Mara Venier, tutto nero su bianco: dopo anni la notizia più bella

Mara Venier si prepara alla prossima puntata di Domenica In. Come solitamente accade, la conduttrice cercherà di allietare la domenica pomeriggio degli italiani raccontando storie con gli ospiti che si siederanno di fronte a lei e sono pronti a rispondere alle sue domande e alle sue curiosità. Più volte Mara Venier ha detto di voler lasciare la conduzione del contenitore domenicale, ma il pubblico è particolarmente legato a lei e lei non riesce a stare lontana dai suoi telespettatori.

Inconfondibile il suo stile e il suo modo di entrare in punta di piedi nelle case degli italiani. Per molto l’appuntamento con Mara Venier e Domenica In è fisso e lo testimoniano i dati d’ascolto che sono sempre positivi, tanto che quest’anno Mediaset ha dovuto schierare l’artiglieria pesante (Amici 21 di Maria De Filippi e l’appuntamento domenicale di Verissimo) per contrastare lo strapotere di Mara Venier.





Mara Venier a Domenica In arriva come ospite Giucas Casella

Nel frattempo arrivano le anticipazioni di quanto andrà in onda a Domenica In nel pomeriggio dell’8 maggio. Come scrive TvBlog, ci sarà per una lunga intervista il nuotatore nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo che parlerà del film tv Rinascere in onda su Rai1 diretto da Umberto Marino in cui viene raccontata proprio la sua storia tratta dal libro Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vivere. Nel cast, oltre a Giancarlo Commare che interpreta Manuel, anche Alessio Boni nei panni di Franco Bortuzzo.

Si passa poi al mondo delle sette note con Elisa, ospite in studio per una intervista e anche per una esibizione musicale con pezzi del suo sterminato repertorio, scrive TvBlog. Con lei ci sarà anche l’attrice Matilda De Angelis, insieme cantano la canzone “Litoranea”, nuovo singolo della cantautrice friulana. Mara Venier ospiterà anche Giovanna Ralli, l’attrice fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera che le è stato consegnato l’altro giorno durante la cerimonia trasmessa sempre da Rai1. Giovanna Ralli, amica di Mara Venier e di Domenica in, sarà presente per una lunga intervista sulla sua luminosissima carriera cinematografica.

Poi TvBlog rivela che a Domenica In ci sarà un grande ritorno. Mara Venier è pronta a riabbracciare Giucas Casella, anche lui reduce dal GF Vip 6, che in passato per tanti anni è stato al fianco di Mara Venier proprio a Domenica In. Poi ci sarà anche Francesco Merola con la sua promessa sposa Marianna Mercurio e infine il marito di Caterina Balivo per parlare del suo libro.

“Super festa solo per lui”. Mara Venier fa le cose in grande: a Domenica In momento top col vip