“Super festa solo per lui”. Mara Venier fa le cose in grande: a Domenica In momento top col vip

Nella giornata del primo maggio Mara Venier terrà compagnia ai telespettatori anche in questo giorno di festa. Infatti, sarà trasmessa su Rai1 una nuova puntata di ‘Domenica In’. Che non sarà proprio uguale alle precedenti, visto che ci sarà un momento davvero speciale per un vip. La conduttrice televisiva ha deciso di fargli una festa strepitosa per omaggiarlo e il pubblico non vede adesso l’ora di poter ammirare tutto. Bisognerà semplicemente piazzarsi davanti al piccolo schermo dal primo pomeriggio.

La scorsa settimana Mara Venier ha ampiamente superato la concorrenza. Su Rai1 ‘Domenica In’ è stata la scelta di 2.821.000 spettatori (18%) nella prima parte, di 2.295.000 spettatori (14.5%) nella seconda e di 2.437.000 (17%) nei Saluti di Mara. ‘Da Noi… A Ruota Libera’ segna il 14.8% con 1.964.000 spettatori. Su Canale 5 ‘L’Arca di Noè’ sigla il 14.5% con 2.380.000 spettatori; ‘Beautiful’ ha raccolto 1.829.000 spettatori con l’11.5%, ‘Scene da un Matrimonio’ 1.532.000 (8.5%), Una Vita 1.169.000 (7.6%).





Mara Venier, a ‘Domenica In’ festa di compleanno per Roby Facchinetti

Ci saranno numerosi ospiti da Mara Venier anche in questa settimana. Basti pensare che, come riferito da ‘TvBlog’, avremo Teo Teocoli, Peppino Di Capri, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Aiello, Ilaria Capua e Nello Buongiorno. Ma ce n’è uno in particolare che invece sarà celebrato in grande stile nello studio di ‘Domenica In’. Non sarà da solo, anche se le attenzioni saranno rivolte esclusivamente verso di lui. Un appuntamento attesissimo da migliaia e migliaia di suoi ammiratori.

Secondo quanto scritto da ‘TvBlog’, ci sarà una vera e propria festa di compleanno in studio per il cantante Roby Facchinetti. Ovviamente ci saranno anche tutti gli altri colleghi, che insieme a lui coi Pooh hanno scritto pagine memorabili della musica italiana, ovvero Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian. Previste diverse esibizioni musicali, ma in programma anche tanto divertimento e tanta spensieratezza. Per tutti i particolari bisognerà ovviamente aspettare l’inizio della puntata.

Roby Facchinetti compie 77 anni proprio il primo maggio e per lui ci sarà una grande festa su Rai1. Il cantante è stato protagonista di successi clamorosi con i Pooh grazie a canzoni passate alla storia. Ne citiamo solamente alcune: ‘La donna del mio amico’, ‘Tanta voglia di lei’, ‘Pensiero’, ‘Dove comincia il sole’, ‘Piccola Katy’, ‘Chi fermerà la musica’ e ‘Uomini soli’.

“C’è la conferma”. Mara Venier, la notizia era nell’aria: momento d’oro per la conduttrice