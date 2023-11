Si sapeva da giorni, forse settimane, che Manuela Carriero avrebbe lasciato il trono di Uomini e Donne. E finalmente, prima della pausa per il 1 novembre, è andata in onda la famosa puntata in cui annuncia l’addio dopo dopo essere stata rifiutata da entrambi i suoi corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini. L’ex tronista ha cercato più volte di trattenere i ragazzi, tanto da dover essere frenata da Maria De Filippi per la scena “umiliante”. Di critiche sono arrivate parecchie all’indirizzo di Manuela, che però ora ha deciso di rompere il silenzio.

Sui possibili motivi del suo abbandono, infatti, se ne sono dette di ogni. Anche che avrebbe lasciato UeD per il Grande Fratello. Ma qual è il vero motivo? Dopo giorni di speculazioni e voci, Manuela Carriero ha finalmente potuto dire la sua su tutto ciò che è successo e rispondere alle critiche ricevute. Dapprima, nel giorno di Halloween, ha pubblicato una foto travestita da mummia e scritto: “Ora si che sono una vera mummia, è eloquente”.

Manuela Carriero rompe il silenzio: perché ha lasciato UeD

Poi è arrivato un lungo post Manuela Carriero ha parlato a cuore aperto di tutte le emozioni che sta provando in questo momento, senza nascondere la sua forte delusione per come sono andate a finire le cose a UeD. Ma non si dice pentita. “Eccomi qui, scrivo queste parole per ringraziare chi mi ha sostenuta e dire ‘mi dispiace’ a chi invece non mi ha capita. Non ho mai agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano”.

“Nel momento in cui finalmente mi stavo aprendo mi sono sentita bloccata – continua la ex tronista riferendosi alle esterne coi suoi corteggiatori – Mi ha ferito profondamente sentirmi dire che il mio abbraccio non fosse sentito, quando in realtà non volevo altro, mi si è spezzato il cuore. È stato frainteso il mio insistere con il non volere lasciare il trono. Avevo già visto tutti i ragazzi che avevano scritto per me, avrei potuto cominciare un percorso nuovo con loro, ma non ho voluto. Volevo superare le incomprensioni e farmi conoscere per quella che sono con i miei tempi. Ho insistito soltanto perché ho voluto ascoltare il mio cuore”.

“Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli. Sarei potuta arrivare tranquillamente in breve tempo ad una scelta, o una non scelta, o un ‘no’ da parte loro, senza che nessuno ne uscisse sbagliato avrei avuto però la consapevolezza di averci provato davvero. Ricorderò di questa esperienza solo i momenti più belli e vi assicuro che ce ne sono stati tantissimi. Non devo vergognarmi assolutamente di nulla, non c’è niente di male nel dire che una persona ci piace tanto, anzi. Non vivo di rimpianti. Anche andando contro il mondo intero, ascolterò sempre il mio cuore. Grazie a tutti, semplicemente GRAZIE. Vostra Manu”-