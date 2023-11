Uomini e Donne, un grande colpo di scena durante le ultime registrazioni. Lo vedremo in tv nelle prossime settimane ma nel frattempo le anticipazioni su quanto avvenuto nel trono over e nel trono classico hanno già fatto il giro di rete e siti. È il blogger Lorenzo Pugnaloni a svelare esterne, liti e addii che si sono susseguiti durante le riprese del 30 e 31 ottobre 2023. Per quanto riguarda i “giovani”, sappiamo già che Manuela Carriero ha lasciato lo studio senza arrivare alla scelta.

Dunque le anticipazioni riguardano i percorsi di Cristian e Brando, i tronisti maschi rimasti in ballo. E sarebbe tornata in studio Valeria, corteggiatrice di Cristian con il quale avrebbe discusso. Nella registrazione avvenuta a Halloween, scrive ancora Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Brando sarebbe stato assente. Ma sono state mostrate le esterne di Brando con Beatriz e Raffaella, corteggiatrici che ha entrambe baciato.

UeD, lasciano insieme lo studio

Per quanto riguarda Cristian, nell’ultima puntata registrata avrebbe rincorso dietro le quinte Virginia, andata via dallo studio dopo aver visto un’esterna con Valentina. Ma sono ancora quelle del trono over gli spoiler più ‘succosi’. Intanto si sarebbe acceso un nuovo, durissimo scontro tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

Ancora, Silvio avrebbe chiuso la conoscenza con Gabriella mentre Elena e Maurizio avrebbero discusso per il bacio che Barbara ha dato al cavaliere durante la sfilata. Ma dopo la lite, il colpo di scena: si sarebbero riavvicinati e nella registrazione del 31 pomeriggio, si legge tra le Storie del blogger, dopo la confessione della Dama che ha dichiarato di voler andare via, i due hanno lasciato il programma insieme.

Non solo loro. Altri due volti del Trono Over avrebbero deciso di abbandonare: Ermes, il cavaliere che si era presentato per corteggiare Roberta, e Gero. Aurora Tropea, infine, nonostante le tensioni in studio con la collega Roberta, avrebbe baciato Luca, un nuovo cavaliere che sta conoscendo.