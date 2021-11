Manuel Bortuzzo si è da tempo allontanato da Lulù Selassié al GF Vip 6. Cerca di non darle corda nella Casa, ma ogni tanto la principessa si riavvicina. Di fatto sembra comunque concluso questo “flirt” nato nei primi giorni di reality e svanito forse anche per la troppa insistenza e invadenza di lei. Ma nelle ultime ore il pubblico ha notato un altro avvicinamento sospetto. Quello tra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni.

Anche l’ex tronista di UeD ha vissuto una situazione simile con Gianmaria Antinolfi: una complicità e un’attrazione che dopo poco hanno lasciato spazio a liti e vecchi rancori. E dopo l’ultimo scontro feroce con l’imprenditore napoletano (“Sei veramente schifoso Gianmaria, io sono una bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria Gianmaria, ripigliati!”, le parole di lei), la bella Sophie è andata a sfogarsi proprio con Manuel Bortuzzo, anche lui alle prese ormai da settimane con le attenzioni sgradite di Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni sempre più vicini

“Io riesco a mettere uno stop perché lo voglio e anche tu puoi farlo – ha consigliato Manuel Bortuzzo all’ex UeD – Diventa anche show… Lucrezia, per esempio, sa tutto ma poi Alfonso dice ‘le cognatine, le cose..’, ci sta. Tu però sai la tua verità e cosa vuoi dire veramente ma lo show è show”. E ancora: “Non ti arrabbiare nemmeno… Fidati perché dopo può risultare che una reazione del genere… utilizza l’indifferenza”.





“È vero, hai ragione… devo venire da te quando mi arrabbio!”, la risposta di Sophie dopo aver abbracciato un Manuel Bortuzzo che è parso raggiante. Poi, la scorsa notte, questa loro complicità ha dato da pensare ai fan collegati con la diretta. I due e Carmen Russo si sono divertiti a giocare insieme al gioco delle parole e l’armonia tra il nuotatore e l’ex tronista ha fatto subito sperare il pubblico che questa vicinanza possa farsi sempre maggiore.

Non a caso sono diversi i tweet su questa bella amicizia tra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni e molti fanno anche paragoni con il periodo trascorso da lui con Lulù. Che già settimane fa aveva fatto una scenata di gelosia all’ex UeD, a suo avviso troppo vicina allo sportivo: “Questo a me mette molta ansia, perché ho già dei problemi di mio e quindi questa situazione mi dà serenità e la voglio solo per me”, le aveva detto la principessa.