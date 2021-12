“Ti amo”. Amore al GF Vip. Tra i due concorrenti prima il bacio e poi la dichiarazione: “Sempre con te”

Quando quei tre colpi di pistola lo hanno colpito probabilmente ha pensato che fosse arrivata la fine. La storia di Manuel Bortuzzo è balzata agli onori della cronaca nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a Piazza Eschilo. Il promettente nuotatore azzurro, uno dei maggiori talenti del panorama natatorio, fu colpito alla schiena. Da quel momento, tuttavia, non solo la sua vita non si è fermata. Ma, pur nella difficoltà e nella sofferenza di doversi abituare a muoversi sulla sedia a rotelle, per lui è iniziato un nuovo ‘viaggio’.

Inutile soffermarsi sugli ostacoli che Manuel ha dovuto e tuttora deve superare per ritrovare l’armonia con il suo corpo. Quello soltanto lui lo sa. Ma fin da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 il 22enne triestino si è imposto come uno dei più seri candidati alla vittoria finale. E non certo perché ‘poverino’, è stato sfortunato, è giusto che vinca. Niente affatto. Sono proprio, al contrario, la sua tenacia, la sua determinazione e la sua voglia di vivere che stanno emergendo in tutta la loro potenza. Tanto che, proprio dentro la Casa, al fianco dei coinquilini Alex Belli e Aldo Montano, ha ripreso a camminare grazie a dei tutori.

Manuel Bortuzzo sta facendo parlare di sé al Grande Fratello Vip 6 per la relazione, piuttosto movimentata, con Lucrezia Selassié. In un primo momento sembrava proprio che Manuel non volesse più saperne di Lulù. E sono volate parole grosse tra i due. Ma adesso, negli ultimi giorni, sembra proprio che sia tornato il sereno. Lo stesso ex nuotatore ha ammesso che ora il rapporto è “più leggero”. E forse è davvero meglio così. Per lui e per Lulù. Galeotto è stato un massaggio piuttosto ‘hot’, dopo il quale sono arrivate coccole e baci.





Soltanto un paio di giorni fa Manuel Bortuzzo, riavvicinatosi – parecchio – a Lulù ha sussurrato alla principessina: “Appena esci ti sequestro!”. Insomma i due sono (ri)diventati inseparabili. Ma c’è un problema. Presto Manuel dovrebbe lasciare la Casa. Proprio oggi, lunedì 13 dicembre, è l’ultimo giorno valido, prima della fine del reality, per lasciare la Casa senza pagare penali. Così, prima che anche stavolta con Lulù torni il cielo nero delle incomprensioni Manuel ha fatto una dichiarazione che non può essere mal interpretata.

Proprio nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ha intonato una canzone al pianoforte per la sua Lulù. “La stella più fragile dell’universo” di Ultimo è stata scelta dal nuotatore per dichiararsi alla sua amata. E dopo la strofa “Quando mi dici: ‘Mi vedo sbagliata’, invece sei come io ti ho disegnata, tu che rimani anche appena sei andata, comunque con te, comunque con te” ecco che tra i due è scattato un romanticissimo bacio. Lulù ha quindi detto a Manuel: “Comunque vada, con te sempre, ti amo”. E Manuel le ha risposto: “Ti amo anche io piccola”.