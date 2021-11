Continua all’interno del Grande Fratello Vip l’avventura di Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti più amati della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini – con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe – in onda, in prima serata, il lunedì e venerdì su Canale 5.

Il giovane ha accettato l’invito di Alfonso Signorini per partecipare alla sesta edizione del GF Vip e in questi mesi di convivenza ha regalato tante emozioni. Tutti conoscono la sua storia. Era 3 febbraio del 2019 quando il giovane si trova a passeggiare nel quartiere Axa di Roma insieme alla fidanzata e durante una sosta al tabaccaio è stato raggiunto da un colpo di pistola.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo in piedi con i tutori

Un errore, uno scambio di persona che è costata al giovane atleta una lesione midollare e una paralisi e in queste ore, grazie all’aiuto dei suoi tutori, è riuscito a fare una passeggiata in casa. È la seconda volta che Manuel Bortuzzo scende dalla carrozzina e cammina e anche questa volta l’emozione è stata tanta.





Con la supervisione attenta degli amici Aldo Montano e Alex Belli, Manuel Bortuzzo indossa i tutori e cammina. “È stupendo” commenta Carmen Russo che, dopo averlo visto, non riesce a staccarsi dal ragazzo, osservandolo attentamente. “Sono alto quasi quanto te” commenta divertito Davide Silvestrin, ironizzando sulla sua altezza.

Ogni vostra cattiveria va a 0 in momenti come questi.Voi avete tanta paura che vinca il programma quando a lui interessa vincere soltanto questa sfida che la vita gli ha messo davanti. Per quanto mi riguarda ha già vinto tanto❤❤

Emozionato anche il fratello di Manuel, Kevin, che in un post ha pubblicato alcuni scatti dalla casa del GF Vip e la frase: “Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non esserti da guida. Cammina al mio fianco, ed insieme troveremo la via”. Aldo e Manuel? È tutto qui!”.