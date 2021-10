Lulù Selassié sempre più coinvolta, Manuel Bortuzzo sempre distante ma comunque non indifferente alle sue attenzioni. Al GF Vip 6 il rapporto tra la principessa e il nuotatore continua a tenere banco. Fuori dalla Casa perché gli utenti sono divisi e commentano ogni mossa, ma anche dentro. In breve, per chi si fosse perso le ultime vicende, dopo un primo forte avvicinamento tra i due, dove si sono scambiati anche baci e tenere effusioni, c’è stata una battuta d’arresto.

Anche in diretta, parlando con Alfonso Signorini, Manuel Bortuzzo ha reclamato i suoi spazi: vorrebbe essere più libero nel viversi la sua esperienza al reality show di Canale 5, senza avere pressioni. E nelle ultime ore ha cercato di essere più chiaro anche con la stessa Lulù Selassié: “Tu non mi conosci per niente, fidati. Non sono venuto qua con l’idea di dover fare questo, non riesco a entrarci in questa parte. Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me”.

Manuel Bortuzzo spoilera un confessionale su Lulù Selassié

“Poi vedo che dici sempre ‘sto male, male, male’ e a un certo punto io non so più cosa fare. O ti compro una farmacia…”. E ancora: “Non mi piace essere toccato. Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali”, ha detto Manuel Bortuzzo. Una situazione, questa, che che ha messo di malumore Lulù Selassié, che continua a provare in ogni modo a riavvicinarsi a lui.





Come detto, i due gieffini hanno provato più volte a parlare della loro differente visione di rapporto, ma il legame sembra essere ancora molto teso, specialmente da quando Manuel Bortuzzo ha chiesto di poter dormire con Aldo Montano, che nella Casa è diventato la sua spalla, anziché con la principessa. Di questa situazione lui ne ha parlato anche in confessionale.

IL CONFESSIONALE CHE DICE “vedo che non c e trasporto”

Manuel che raccontando spoilera quello che gli dicono in confessionale. #gfvip pic.twitter.com/YunyRFG7LA October 7, 2021

Con gli autori del GF Vip 6 Manuel Bortuzzo ha parlato di Lulù Selassié e pare che alcuni di loro abbiano notato che con lei sembra esserci poco trasporto. Di solito i confessionali sono off limits al pubblico, ma il gieffino si è tradito: ha rivelato questa conversazione durante una chiacchierata con Aldo Montano e Nicola Pisu in giardino. “Sentivo che diceva che non c’era trasporto…”, ha esclamato Manuel. Non è entrato troppo nel dettaglio, ma pare si sia parlato tanto di lui e Lulù Selassié in confessionale, dove pare essersi notato un distacco.