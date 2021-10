Manuel Bortuzzo è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti dell’edizione numero 6 del ‘GF Vip’. La sua conoscenza con Lulù Selassié ha vissuto degli alti e bassi, con il giovane che non sembra intenzionato ad andare oltre una semplice amicizia, a differenza della coinquilina. Inoltre, ha fatto commuovere tutti gli altri concorrenti, quando con l’ausilio di un tutore si è alzato in piedi e ha iniziato a camminare, senza l’utilizzo dunque della sedia a rotelle. Tutti emozionati per l’accaduto.

Le più commosse e colpite sono parse Manila Nazzaro e Carmen Russo. Adesso ha deciso di rompere il silenzio il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, che ha fatto chiarezza anche sul malessere avuto dal figlio nei giorni scorsi. Ha rilasciato un’intervista a ‘Fanpage’ e qui ha toccato diversi argomenti. Ha esordito così: “Tornare indietro sarebbe meraviglioso, ma non si può. Gli ho insegnato a guardare quello che si ha e non quello che manca, è un concetto di famiglia e sono davvero felice di averlo”.

Il genitore di Manuel Bortuzzo ha raccontato il motivo della scelta del ragazzo di alzarsi e camminare, aiutandosi con il tutore: “Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte la settimana, gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione. Non era certamente un modo per spettacolarizzare la sua situazione, ha voluto condividerlo con i suoi amici e va bene, ma lo fa per la sua salute. Capisco che possa essere stata una grande emozione per gli italiani”.





Il signor Franco, papà di Manuel Bortuzzo, ha poi anche svelato cosa sia successo quando non è stato bene dal punto di vista della salute nella Casa più spiata d’Italia: “L’allarme è rientrato, sì. Ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. Si tratta di un problema ordinario e succede spesso, ogni cinque o sei mesi, è dovuto alla sua situazione”. Dunque, non c’è da preoccuparsi per le condizioni del vippone, che sta cercando di dare il meglio di sé per continuare la sua avventura il più a lungo possibile.

Poi il padre di Manuel Bortuzzo si è soffermato anche sull’ex fidanzata Federica, che ha scritto una lettera: “Federica è una ragazza d’oro, non le manca nulla. Lei è venuta con un paio di jeans e le scarpe di ginnastica in punta di piedi, non ha nessun motivo di dover apparire. La conosco bene, mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, la vita a volte unisce a volte divide”.