Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo e la gelosia di Lulù. Un altro segnale della gelosia di Lulù per il nuotatore. L’avvicinamento avvenuto tra Manuel Bortuzzo e Lulù va incontro ad alcune conseguenze. Se da un lato il nuotatore prova a riprendere alcuni spazi, dall’altro la principessa non riesce a chiudere un occhio su alcuni atteggiamenti.

Alti e bassi, coccole e segnali di distanza: il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù non riesce ancora a definirsi del tutto. Il nuotatore, a tratti molto vicino alla principessa, sembra comunque voler ritagliarsi i suoi spazi e coltivare anche altri rapporti di amicizia in casa.

Nel fare questo, non ha messo in conto che la principessa Lulù potesse nutrire qualche gelosia. Sicuramente ricorderete quando non ha gradito il massaggio fatto dal nuotatore a Sophie Codegoni, e oggi Lulù tiene d’occhio un’altra inquilina della casa.





È la volta di Soleil Sorge, che dopo aver offerto un cucchiaio della sua zuppa a Manuel, non poteva che attirare qualche sospetto da parte della principessa. Se in un primo momento, davanti alla scena, Lulù ha provato a trattenere il fastidio, poi non ce l’ha fatta prendendo in disparte il nuotatore per un chiarimento.

“Non darle corda, ti provoca”, ha riferito la principessa visibilmente ingelosita a Manuel e mentre questo accadeva davanti alle telecamere del GF, tra il popolo web c’è chi sostiene che le reazioni di Lulù siano quelle tipiche della “ragazzina”. D’altronde anche Soleil Sorge avrebbe altro a cui pensare, non credete?

La bella e provocante inquilina nelle ultime ore è stata colta da una crisi di pianto in seguito a quanto accaduto con Samy e Ainett. Accusata di razzismo per quel suo “scimmie urlanti”, Soleil Sorge potrebbe seriamente andare incontro a un’eliminazione. Ma al momento queste restano solo voci di corridoio.