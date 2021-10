Manuel Bortuzzo ha di fatto dato il via alla nuova puntata del GF Vip 6. La tredicesima, andata in onda lunedì 25 ottobre 2021, è iniziata con le emozionanti immagini del nuotatore al pianoforte. Scene che hanno commosso fino alle lacrime i vipponi e, c’è da scommetterci, anche il pubblico. Probabilmente più degli altri abitanti della Casa Manuel Bortuzzo è entrato nel cuore dei telespettatori con la sua storia. E poi il flirt con Lulù Selassié che anche se finito continua a far discutere.

Inoltre, e chi segue con costanza il GF Vip 6 lo sa bene, tra i concorrenti di questa edizione lo sportivo è tra i più stilosi. Dall’inizio Manuel indossa capi e accessori di lusso al reality. Ricordiamo l’ingresso al reality con uno smoking di Giorgio Armani, la diretta in cui ha puntato tutto su una camicia a maniche corte decorata con un maxi cuore fucsia di Prada e le sue adorate sneakers Alexander McQueen. E come dimenticare la “scenata” alla principessa per avergli strattonato la camicia “costosissima”?

Manuel Bortuzzo, quanto costa la giacca

Nel dettaglio, i due (ex) piccioncini del GF Vip 6 si stavano scambiando qualche coccola in giardino ma, nel momento in cui lei si è avvinghiata alla camicia di Manuel Bortuzzo per riempirlo di baci l’ha fermata dicendo: “Ti prego, no, questa camicia costa tantissimo”. La camicia in questione è firmata Etro, a fondo viola ma decorata con una cascata di fiori variopinti, le maniche lunghe e il colletto a punto. Qual è il suo prezzo? Sul web è sold-out ma i modelli arrivano a costare fino a 180 euro.





Niente a che vedere, però con la giacca particolarissima sfoggiata nella tredicesima diretta. È proprio il caso di dire che il nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato coinvolto per sbaglio in una sparatoria sfoggia un guardaroba sempre più sofisticato. E ovviamente in puntata Manuel Bortuzzo dà il meglio di sé.

“la camicia 🥶 costa 🥶 tantissimo 🥶🥶”



Lulù io aspetto solo il tuo momento go solo#GFVIP pic.twitter.com/oFTH1XmEAA September 28, 2021

Lunedì sera ha indossato un nuovo capo griffato. Era in total black con t-shirt e pantaloni coordinati ma con una giacca coloratissima firmata ancora una volta da Etro. Si tratta di un modello in cashmere decorato con dei fiori e con l’iconica stampa paisley, tutto sui toni dell’arancione, viola e verde. Impossibile passare inosservati con quella giacca. Ma certo il prezzo… Attualmente è sold-out, probabilmente si tratta di un capo di vecchie collezioni ma una variante simile sul sito ufficiale viene venduta a 1.100 euro.