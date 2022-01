Alla fine è successo davvero: Manuel Bortuzzo ha lasciato per sempre la casa del GF Vip. LA cosa si sapeva, anzi, sarebbe dovuto uscire già qualche puntata fa, ma in accordo col GF Vip, evidentemente, ha aspettato fino alla puntata del 24 gennaio. Nel corso della puntata Alfonso si è collegato con la Casa chiamando Manuel e Lulù nella Nave dell’Amore. Ha mostrato insieme a loro gli ultimi giorni dei due insieme nel reality show e le lettere d’amore che si sono scambiati. Ma non è finita, perché i due ragazzi, di fronte a milioni di telespettatori, si sono scambiati tante promesse d’amore.

Manuel Bortuzzo in confessionale ha detto che avrebbe abbandonato il gioco ma non Lulù. Lei non faceva altro che baciarlo durante il filmato e le sue sorelle erano commosse. Il giovane ha persino detto quel “per sempre” e di voler sposare la principessa. Poi Signorini ha chiesto a Lulù se ha pensato a cosa succederà nella Casa senza Manuel. La giovane ha risposto: “Mi mancherà moltissimo, è ovvio. Come farò? Semplicemente stando con le persone che mi vogliono bene qua dentro, c’è mia sorella, Sophie, Miriana, Federica.

Nathaly e anche Manila, ci ha sempre aiutati a me e Manu. Manuel Bortuzzo ha poi confessato che vuole uscire anche per provare ad abbandonare la sedia a rotelle: “Quando passano gli anni arriva un momento in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare uno spiraglio di luce che ti abbaglia e ti fa credere ancora di più in automatico ti dà forza.





Non vedo l’ora di mettermi all’opera”. Poi Manuel Bortuzzo ha detto: “Per me finisce qua. Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”. Poco prima di lasciare la Casa, Signorini ha mostrato un video con i momenti più belli di Manuel a GF Vip 6.

Poi ha dato la parola a Manuel Bortuzzo che ha salutato i compagni: “Ho appreso almeno una cosa da ognuno di voi. Vi ringrazio per avermi accompagnato e per avermi regalato un sorriso”. Poi ha detto addio a Lulù per ultima, e le ha detto: “Amore mio, tu sai tutto. Ci siamo parlati con gli occhi per mesi. Lo sai che ti amo, fidati di questo”.