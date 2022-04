Incredibile quanto emerso nelle ultime ore sull’edizione numero 6 del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante sia trascorso quasi un mese dalla fine del reality show di Alfonso Signorini, le dinamiche che si sono sviluppate nella Casa più spiata d’Italia tengono ancora banco. E ora ci ha pensato Manila Nazzaro a scoprire alcuni altarini pazzeschi. Infatti, durante l’avventura nel programma, ci sarebbe stato un bacio e anche qualcosa oltre sotto le coperte tra due vipponi. E questi ultimi due erano considerati insospettabili.

Manila Nazzaro ha anche rivelato qualcosa su Soleil Sorge: ” Il legame mio e di Sole è stato un po’ strano. Nei primi mesi di programma eravamo vicinissime. In effetti dopo ci siamo staccate un po’, questo perché siamo troppo diverse. Questo non significa che non tenga a lei, le voglio bene, perché mi ha dato tanto. In quel gioco abbiamo condiviso molte cose belle e forti che non si scordano. Non rinnego nulla di quello che è il nostro rapporto e di quello che abbiamo vissuto al GF Vip”.





Manila Nazzaro svela: “Un bacio tra due insospettabili del GF Vip”

A riferire tutti i dettagli su ciò che ha raccontato Manila Nazzaro è stato il sito ‘BlogTivvù’. Le dichiarazioni della conduttrice televisiva ed ex Miss Italia sono però arrivate a ‘Trends&Celebrities’, il programma di RTL 102.5 presentato dal giornalista Francesco Fredella. E qui la donna si è sbilanciata totalmente: “Se c’è stato qualche bacio? C’è stato qualcosa di più di un bacio, ma non lo vogliamo dire. Ma si sa, c’è stato qualcosa di molto più caldo di un bacio sotto le coperte”. E poi Fredella ha insistito per saperne di più.

Manila Nazzaro ha concluso, aggiungendo: “Tra chi? Anche tra persone che non immaginate, degli insospettabili”. Non si è voluta spingere oltre e quindi i fan del ‘GF Vip’ sono rimasti un po’ delusi. Nonostante questo, è partito il toto-nomi e in tanti stanno cercando di capire chi possano essere i protagonisti. Francesco Fredella ha provato ad aiutare il pubblico in qualche modo, riferendo un particolare che potrebbe aiutare a scoprire almeno l’identità dell’uomo.

Fredella ha fatto sapere che il vippone in questione sarebbe intervenuto un po’ di tempo fa a RTL 102.5. Per il resto regna ancora il mistero, quindi non è stato possibile venire a sapere altro. Non resta che attendere i prossimi giorni e chissà se Signorini, la stessa Manila Nazzaro o altri concorrenti del ‘GF Vip 6’ possano aggiungere ulteriori dettagli su questa vicenda.

