In questi giorni si parla spesso di lei, Manila Nazzaro, che a un mese dalla fine del GF Vip 6, è ancora sulla cresta dell’onda. Come molti sapranno è oramai una speaker di Radio RTL 102.5 dove conduce ‘No Problem‘ con Valeria Graci e Charlie Gnocchi. Abbiamo parlato spesso anche di tutte quelle cose che, una volta uscita, l’hanno ferita. Come dimenticare il commento che ha fatto dopo aver visto un video che la riguardava, di Katia Ricciarelli.

Ha detto a riguardo: “Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli“. E se da una parte il rapporto con Katia sono oramai sepolti, Manila Nazzaro e la Sorge invece hanno chiarito quando ancora erano nella Casa di Cinecittà. Non che adesso siano amiche, Manila infatti a SuperguidaTv ha rivelato di non sentire Soleil ed ha anche spiegato perché: “Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia”.





Manila Nazzaro: “Quella volta che mi hanno detto brutta”

E ancora Manila Nazzaro: “Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra”.

“Mi è dispiaciuto per quello che è successo- racconta Manila Nazzaro – Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci. Con Miriana invece ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto. Il legame mio e di Sole è stato un po’ strano”.

Conclude poi Manila Nazzaro: “Nei primi mesi di programma eravamo vicinissime. In effetti dopo ci siamo staccate un po’, questo perché siamo troppo diverse. Questo non significa che non tenga a lei, le voglio bene, perché mi ha dato tanto. In quel gioco abbiamo condiviso molte cose belle e forti che non si scordano. Non rinnego nulla di quello che è il nostro rapporto e di quello che abbiamo vissuto al GF Vip”.

“La separazione da Lorenzo Amoruso? Direi basta”. Manila Nazzaro, ora è tutto chiaro